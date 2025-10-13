Liên tiếp xảy ra 8 trận động đất trong rạng sáng 13-10 ở Quảng Ngãi 13/10/2025 10:55

(PLO)- Trong số 8 trận động đất trong rạng sáng 13-10 tại tỉnh Quảng Ngãi, có trận mạnh 4.2 độ richter.

Sáng 13-10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát đi liên tiếp 8 thông báo động đất xảy ra ở xã Măng Bút và Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi.

Vị trí tâm chấn một trận động đất vào rạng sáng 13-10.

Theo đó, trận động đất đầu tiên xảy ra vào lúc 1 giờ 12 ngày 13-10, có độ lớn 3,6 độ richter tại vị trí có tọa độ (14.855 độ vĩ Bắc, 108.149 độ kinh Đông - xã Măng Bút).

Trận động đất thứ 8 xảy ra vào lúc 7 giờ 08 cùng ngày có độ lớn 2,6 độ richter tại vị trí có tọa độ (14.880 độ vĩ Bắc, 108.137 độ kinh Đông). Động đất xảy ra tại xã Măng Bút.

Trong số 8 trận động đất xảy ra sáng nay tại Măng Bút và Măng Ri, có trận có cường độ lớn nhất xảy ra lúc 1 giờ 57 với độ lớn 4,2 độ richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.876 độ vĩ Bắc, 108.141 độ kinh Đông), khiến cả vùng tâm chấn rung lắc mạnh.

Chị Y Biết (trú thôn Kô Chắt, xã Măng Bút) chia sẻ: “Trận động đất 4,2 độ xảy lúc rạng sáng nay, người dân địa phương vẫn cảm nhận được. Ở đây động đất xảy ra thường xuyên nên người dân đã quá quen, nhưng động đất mạnh quá thì cũng lo sợ”.

Trước đó, nhiều trận động đất gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng tại Quảng Ngãi.

Tất cả các trận động trên có độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km và cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trước đây), trong đó có những trận động đất lớn 5,0 độ richter gây rung chấn diện rộng.

Theo các nhà khoa học, “động đất kích thích” là nguyên nhân gây ra các trận động đất trong những năm gần đây ở tỉnh Kon Tum (cũ).

Hiện Viện Vật lý địa cầu đang triển khai 11 trạm quan trắc tại Kon Tum (cũ), và thực hiện các nghiên cứu cập nhật chuyên sâu để đánh giá mức độ hoạt động của động đất ở địa phương này.