1 tài xế tử vong vì bị đá vùi trong mỏ đá ở Quảng Ngãi 11/10/2025 10:04

(PLO)- Trong lúc dừng xe trong mỏ đá ở Quảng Ngãi, tài xế được cho là đi kiểm tra thùng xe và bị máy múc đổ đá lên người dẫn đến bị chôn vùi.

Sáng 11-10, lãnh đạo xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Tài xế bị máy múc đổ đá lên người dẫn đến bị chôn vùi và sau đó tử vong.

Sự việc xảy ra tại mỏ đá APH, thôn Thượng Hòa, xã Vạn Tường.

Mỏ đá nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin, lúc 21 giờ 34, ngày 10-10, Công an xã Vạn Tường nhận tin từ ông Trần Đình C về việc có tai nạn lao động xảy ra tại mỏ đá trên.

Theo đó, chiều 10-10, tài xế tên Phan Viết T (50 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) điều khiển xe tải biển số 43C-066… vào mỏ đá thuộc thôn Thượng Hòa để vận chuyển đá. Trong lúc dừng xe, tài xế leo lên thùng xe kiểm tra thì tài xế xe máy múc không phát hiện thấy nên đổ đá lên người dẫn đến bị chôn vùi.

Khoảng 3 giờ sau, vụ việc mới được phát hiện. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi ngay tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

"Sáng nay, công an xã cùng tổ công tác tiếp tục khám nghiệm hiện trường và làm việc với những người liên quan”, vị lãnh đạo xã cho biết.

Hiện, Công an xã Vạn Tường đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.