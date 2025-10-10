Bất an vì xe tải 'cày nát' Tỉnh lộ 677 ở Quảng Ngãi

Đô thị

Bất an vì xe tải 'cày nát' Tỉnh lộ 677 ở Quảng Ngãi

NGUYỄN YÊN

(PLO)- Xe tải, xe đầu kéo chở cát rầm rập ngày đêm, "cày nát" Tỉnh lộ 677 ở Quảng Ngãi khiến người dân lo sợ mỗi khi đi trên đoạn đường này.

Gần đây, Tỉnh lộ 677 đoạn từ xã Kon Braih đi xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện dày đặc xe tải hạng nặng, xe đầu kéo chở cát chạy suốt ngày đêm. Các xe tải trọng lớn này gây mất an toàn đối với người đi đường, nhất là học sinh, làm đảo lộn cuộc sống người dân.

tinh-lo-677-o-quang-ngai-oan-minh-vi-xe-tai-xe-dau-keo-cho-cat-dan-lo-mat-an-mat-ngu (1).jpg
Các xe tải, xe đầu kéo chở cát chạy trên Tỉnh lộ 677 khiến người dân bất an.
tinh-lo-677-o-quang-ngai-oan-minh-vi-xe-tai-xe-dau-keo-cho-cat-dan-lo-mat-an-mat-ngu (4).jpg
tinh-lo-677-o-quang-ngai-oan-minh-vi-xe-tai-xe-dau-keo-cho-cat-dan-lo-mat-an-mat-ngu (10).jpg
tinh-lo-677-o-quang-ngai-oan-minh-vi-xe-tai-xe-dau-keo-cho-cat-dan-lo-mat-an-mat-ngu (14).jpg
Theo phản ánh của người dân hai bên đường, mỗi ngày có hàng chục xe tải trọng lớn, xe đầu kéo chở cát từ các mỏ trên địa bàn rầm rập chạy trên Tỉnh lộ 677 bất kể ngày đêm.
Tỉnh lộ 677 ở Quảng Ngãi oằn mình vì xe tải, xe đầu kéo chở cát, dân lo ‘mất ăn mất ngủ’
Đường nhỏ hẹp, lại không có lề, trong khi các xe này thường phóng nhanh, kéo còi inh ỏi, gây bất an đối với người dân sống hai bên đường, gây nguy cơ tai nạn đối với người, phương tiện tham gia lưu thông.
tinh-lo-677-o-quang-ngai-oan-minh-vi-xe-tai-xe-dau-keo-cho-cat-dan-lo-mat-an-mat-ngu (11).jpg
Đặc biệt, khoảng 3-4 giờ hàng ngày, những chiếc xe tải hạng nặng lao nhanh trên Tỉnh lộ 677 khiến cuộc đời sống người dân hai bên đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
tinh-lo-677-o-quang-ngai-oan-minh-vi-xe-tai-xe-dau-keo-cho-cat-dan-lo-mat-an-mat-ngu (15).jpg
Phần lớn các xe này chở cát từ các mỏ ở xã Kon Braih và xã Đăk Kôi đến các công trình ở Quảng Ngãi, một số xe vận chuyển sang Gia Lai.
z7101609451109_9581ce585b0f2736df566a8f26f5c306.jpg
“Đường này đã nhỏ, hai bên chỉ là đất đỏ. Ngày mưa xe tải né nhau cày nát đường, tạo rãnh sâu. Người đi xe đạp, học sinh mà sụp xuống thì nguy hiểm lắm. Trời mưa, nước đọng lại đầy vết lằn, chỉ cần trượt tay lái là xe cán ngay”- một người dân ở xã Kon Braih bức xúc phản ánh.
tinh-lo-677-o-quang-ngai-oan-minh-vi-xe-tai-xe-dau-keo-cho-cat-dan-lo-mat-an-mat-ngu (3).jpg
Không chỉ chịu cảnh ồn ào, bụi bặm, người dân lo lắng nhất là nguy cơ tai nạn. Khi trời mưa, đường biến thành các “bẫy tử thần” với những rãnh sâu, ổ gà, hố nước ngập bánh xe.
tinh-lo-677-o-quang-ngai-oan-minh-vi-xe-tai-xe-dau-keo-cho-cat-dan-lo-mat-an-mat-ngu (2).jpg
tinh-lo-677-o-quang-ngai-oan-minh-vi-xe-tai-xe-dau-keo-cho-cat-dan-lo-mat-an-mat-ngu (12).jpg
Ghi nhận thực tế của PV cho thấy, nhiều đoạn trên Tỉnh lộ 677 bị cày nát, nhựa bong tróc, tạo thành rãnh sâu, ổ gà chằng chịt. Bức xúc trước tình trạng xe phóng nhanh, một số người dân phải mang bê tông, cắm cây giữa đường để cảnh báo, hạn chế tai nạn.
tinh-lo-677-o-quang-ngai-oan-minh-vi-xe-tai-xe-dau-keo-cho-cat-dan-lo-mat-an-mat-ngu (4).jpg
“Xe tải chạy nhanh lắm, có khi lao như bay. Với tốc độ đó mà gặp sự cố thì không thắng kịp”- một tài xế từng lái xe tải ở xã Kon Braih thừa nhận.
tinh-lo-677-o-quang-ngai-oan-minh-vi-xe-tai-xe-dau-keo-cho-cat-dan-lo-mat-an-mat-ngu (9).jpg
Theo lãnh đạo UBND xã Kon Braih, chính quyền địa phương đã yêu cầu lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý. “Chúng tôi yêu cầu các đơn vị khai thác cát, chủ phương tiện vận chuyển tuân thủ nghiêm quy định về tải trọng, tốc độ, thời gian lưu thông. Sắp tới, lực lượng chức năng của xã sẽ tăng cường tuần tra, nhất là vào giờ tan trường, ban đêm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”-lãnh đạo xã Kon Braih thông tin.
NGUYỄN YÊN
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#tỉnh lộ 677 #quảng ngãi #xe đầu kéo chở cát #xe tải cày nát tỉnh lộ 677 #xã kon braih

Đọc thêm