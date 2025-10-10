Bất an vì xe tải 'cày nát' Tỉnh lộ 677 ở Quảng Ngãi 10/10/2025 14:18

(PLO)- Xe tải, xe đầu kéo chở cát rầm rập ngày đêm, "cày nát" Tỉnh lộ 677 ở Quảng Ngãi khiến người dân lo sợ mỗi khi đi trên đoạn đường này.

Gần đây, Tỉnh lộ 677 đoạn từ xã Kon Braih đi xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện dày đặc xe tải hạng nặng, xe đầu kéo chở cát chạy suốt ngày đêm. Các xe tải trọng lớn này gây mất an toàn đối với người đi đường, nhất là học sinh, làm đảo lộn cuộc sống người dân.

Các xe tải, xe đầu kéo chở cát chạy trên Tỉnh lộ 677 khiến người dân bất an.

Theo phản ánh của người dân hai bên đường, mỗi ngày có hàng chục xe tải trọng lớn, xe đầu kéo chở cát từ các mỏ trên địa bàn rầm rập chạy trên Tỉnh lộ 677 bất kể ngày đêm.

Đường nhỏ hẹp, lại không có lề, trong khi các xe này thường phóng nhanh, kéo còi inh ỏi, gây bất an đối với người dân sống hai bên đường, gây nguy cơ tai nạn đối với người, phương tiện tham gia lưu thông.

Đặc biệt, khoảng 3-4 giờ hàng ngày, những chiếc xe tải hạng nặng lao nhanh trên Tỉnh lộ 677 khiến cuộc đời sống người dân hai bên đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Phần lớn các xe này chở cát từ các mỏ ở xã Kon Braih và xã Đăk Kôi đến các công trình ở Quảng Ngãi, một số xe vận chuyển sang Gia Lai.

“Đường này đã nhỏ, hai bên chỉ là đất đỏ. Ngày mưa xe tải né nhau cày nát đường, tạo rãnh sâu. Người đi xe đạp, học sinh mà sụp xuống thì nguy hiểm lắm. Trời mưa, nước đọng lại đầy vết lằn, chỉ cần trượt tay lái là xe cán ngay”- một người dân ở xã Kon Braih bức xúc phản ánh.

Không chỉ chịu cảnh ồn ào, bụi bặm, người dân lo lắng nhất là nguy cơ tai nạn. Khi trời mưa, đường biến thành các “bẫy tử thần” với những rãnh sâu, ổ gà, hố nước ngập bánh xe.

Ghi nhận thực tế của PV cho thấy, nhiều đoạn trên Tỉnh lộ 677 bị cày nát, nhựa bong tróc, tạo thành rãnh sâu, ổ gà chằng chịt. Bức xúc trước tình trạng xe phóng nhanh, một số người dân phải mang bê tông, cắm cây giữa đường để cảnh báo, hạn chế tai nạn.

“Xe tải chạy nhanh lắm, có khi lao như bay. Với tốc độ đó mà gặp sự cố thì không thắng kịp”- một tài xế từng lái xe tải ở xã Kon Braih thừa nhận.