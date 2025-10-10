Bất an vì xe tải 'cày nát' Tỉnh lộ 677 ở Quảng Ngãi
NGUYỄN YÊN
(PLO)- Xe tải, xe đầu kéo chở cát rầm rập ngày đêm, "cày nát" Tỉnh lộ 677 ở Quảng Ngãi khiến người dân lo sợ mỗi khi đi trên đoạn đường này.
Gần đây, Tỉnh lộ 677 đoạn từ xã Kon Braih đi xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện dày đặc xe tải hạng nặng, xe đầu kéo chở cát chạy suốt ngày đêm. Các xe tải trọng lớn này gây mất an toàn đối với người đi đường, nhất là học sinh, làm đảo lộn cuộc sống người dân.
Theo phản ánh của người dân hai bên đường, mỗi ngày có hàng chục xe tải trọng lớn, xe đầu kéo chở cát từ các mỏ trên địa bàn rầm rập chạy trên Tỉnh lộ 677 bất kể ngày đêm.
Ghi nhận thực tế của PV cho thấy, nhiều đoạn trên Tỉnh lộ 677 bị cày nát, nhựa bong tróc, tạo thành rãnh sâu, ổ gà chằng chịt. Bức xúc trước tình trạng xe phóng nhanh, một số người dân phải mang bê tông, cắm cây giữa đường để cảnh báo, hạn chế tai nạn.