Hủy kết quả trúng đấu giá 7 mỏ đất san lấp ở Quảng Ngãi 08/10/2025 14:02

(PLO)- Lý do hủy kết quả đấu giá 7 mỏ đất san lấp trên là do chưa đảm bảo quy định pháp luật về đấu giá tài sản và khoáng sản.

Ngày 8-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp đối với 7 khu vực mỏ đã có kết quả thăm dò trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh và ý kiến thống nhất của các thành viên UBND tỉnh.

Một mỏ đất ở tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh minh họa.

Theo quyết định, 7 mỏ đất gồm: mỏ đất núi Phố Tinh, mỏ đất núi Chồi Chước, mỏ đất núi Chóp Chài (xã Vạn Tường), mỏ đất núi Hóc Xanh, mỏ đất Trì Bình (xã Bình Sơn), mỏ đất núi Động Sản, mỏ đất núi Chùa (xã Đông Sơn).

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt kết quả trúng đấu giá 7 mỏ đất trên vào ngày 11-7.

Theo quyết định, việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 mỏ đất nói trên là do liên danh Công ty CP vật liệu xây dựng Dung Quất và Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO tham gia đấu giá và được công nhận kết quả trúng đấu giá chưa đảm bảo quy định pháp luật về đấu giá tài sản và khoáng sản.

Sau khi hủy kết quả, UBND tỉnh giao các cơ quan chức năng hoàn trả lại số tiền đặt trước cho đơn vị trúng đấu giá theo đúng quy định hiện hành.

Theo Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ban hành ngày 11-7 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, có 5 doanh nghiệp trúng đấu giá tổng cộng 11 điểm mỏ.