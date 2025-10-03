Khẩn trương hoàn thành 2 dự án chống sạt lở bờ biển ở Quảng Ngãi 03/10/2025 16:22

(PLO)- Các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành hai dự án chống sạt lở bờ biển tại xã An Phú và xã Vạn Tường.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi hiện là chủ đầu tư của hai dự án kè chống sạt lở bờ biển tại xã An Phú và xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Những ngày này, các nhà thầu đang tích cực thi công nhằm sớm hoàn thiện dự án trước cao điểm mưa bão.

Tại xã An Phú, tuyến kè chống sạt lở bờ biển được khởi công tháng 7-2025. Công trình dài 250 m, tổng mức đầu tư 30 tỉ đồng, xây dựng nối tiếp đoạn kè Phổ Trường, trực tiếp bảo vệ cụm dân cư đông đúc và nhiều công trình hạ tầng bên trong trước nguy cơ xâm thực.

Ngay từ khi khởi công, công trường duy trì nhịp thi công liên tục với lực lượng kỹ sư, công nhân kỹ thuật, thiết bị bố trí thành nhiều mũi.

Đoạn bờ kè đang xây dựng nối tiếp đoạn kè Phổ Trường đã hoàn thành cách đây hai năm, tăng chiều dài bờ kè chống sạt lở bờ biển lên gần 1km.

Theo chủ đầu tư, đến nay nhà thầu đã đúc gần 2.300 cấu kiện bê tông, đóng cừ, cơ bản hoàn thành phần chân kè và lắp đặt Tetrapod. Giá trị thực hiện đạt gần 22 tỉ đồng, tương đương gần 85% gói thầu xây lắp. Các nhà thầu đã lên kế hoạch tăng ca, tăng kíp, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30-10, vượt tiến độ một tháng so với hợp đồng.

Lao động khẩn trương trên công trường kè chống sạt lở bờ biển ở xã An Phú vào chiều 2-10.

Trong khi đó, tại cửa Sa Cần thuộc xã Vạn Tường, dự án khắc phục sạt lở cũng được triển khai khẩn cấp nhằm bảo vệ khoảng 100 hộ dân với gần 300 nhân khẩu trước nguy cơ triều cường, sóng lớn.

Công trình có tổng mức đầu tư 45 tỉ đồng, khởi công tháng 7-2025, gồm tuyến kè mái nghiêng dài 500 m, đỉnh kè kết hợp đường giao thông rộng 5,5 m, khóa đầu – cuối kè, các hạng mục trên tuyến và tuyến đường kết nối dài 125 m.

Công trình do liên danh Phước Thành – Trung Thiên Tâm đảm nhận thi công. Sau gần hai tháng, dù đối mặt khó khăn về đường tiếp cận, địa chất phức tạp, thiếu hụt vật liệu và thời tiết bất lợi, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành đổ đá hộc từ chân đến thân kè, lắp dầm chân kè... Nhiều hạng mục khác như khung dầm mái kè, lắp đặt Hohlquader, tấm đan, bê tông thềm giảm sóng cũng đã hoàn thành phần lớn. Hiện tiến độ thi công đang được đẩy nhanh để hoàn tất kè chính và khóa đầu – cuối.

Đến nay, liên danh nhà thầu đã thực hiện hơn 24 tỉ đồng giá trị, tương đương gần 70% gói thầu xây lắp. Công tác thi công đổ đá tuyến kè đã đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão.