Khẩn trương hoàn thành 2 dự án chống sạt lở bờ biển ở Quảng Ngãi
NGUYỄN YÊN
(PLO)- Các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành hai dự án chống sạt lở bờ biển tại xã An Phú và xã Vạn Tường.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi hiện là chủ đầu tư của hai dự án kè chống sạt lở bờ biển tại xã An Phú và xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Những ngày này, các nhà thầu đang tích cực thi công nhằm sớm hoàn thiện dự án trước cao điểm mưa bão.
Theo chủ đầu tư, đến nay nhà thầu đã đúc gần 2.300 cấu kiện bê tông, đóng cừ, cơ bản hoàn thành phần chân kè và lắp đặt Tetrapod. Giá trị thực hiện đạt gần 22 tỉ đồng, tương đương gần 85% gói thầu xây lắp. Các nhà thầu đã lên kế hoạch tăng ca, tăng kíp, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30-10, vượt tiến độ một tháng so với hợp đồng.
Lao động khẩn trương trên công trường kè chống sạt lở bờ biển ở xã An Phú vào chiều 2-10.