Nạo vét cảng Mỹ Á xong, xuất hiện núi cát khổng lồ 29/09/2025 14:22

Cảng Mỹ Á là cảng cá loại II của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, trong nhiều năm liền, luồng lạch ra vào cảng Mỹ Á bị bồi lấp nặng, làm giảm độ sâu của luồng nước, nhiều tàu cá, đặc biệt tàu có công suất lớn khó vào ra hoặc bị mắc cạn.

Cảng Mỹ Á nhìn từ trên cao.

Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi) đã lập dự án nạo vét, thông luồng vào cảng Mỹ Á với quy mô chiều dài 300m, chiều rộng đáy luồng 60m, cao độ đáy luồng nạo vét sâu 4m (theo hệ cao độ Quốc gia), khối lượng nạo vét dự kiến 90.000m3. Thời gian thực hiện trong năm 2024 và 2025 với tổng mức đầu tư 3 tỉ đồng.

Dự án nạo vét, thông luồng vào cảng Mỹ Á.

Dự án được triển khai vào đầu năm 2025, đến nay việc nạo vét, thông luồng đã hoàn tất, đảm bảo tàu thuyền ra vào thông suốt. Tuy nhiên, sau nạo vét, thông luồng, khối lượng đất cát thải ra lại được đổ tại vị trí không đúng quy định, gây mất mĩ quan bờ biển và nguy cơ ô nhiễm cho các hộ dân.

Núi cát khổng lồ được thải ra sau nạo vét án ngữ ở cửa biển.

Ghi nhận vào ngày 24-9, tại khu vực sát luồng vào cảng Mỹ Á, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi đang tồn tại một đồi cát biển khổng lồ, cao như núi. Số cát tại đây ước tính khoảng 90.000m3 được thải ra từ hoạt động nạo vét luồng. Núi cát có diện tích lên đến hàng trăm m2, nhô cao nằm trên đường ra biển. Một số người dân khu vực cho biết, cát biển chất thành núi khi gặp gió lớn thổi tung, gây ảnh hưởng đời sống và việc kinh doanh của họ.

Đồi cát cao ngang nửa cây trụ điện.

Ông Võ Minh Châu, Chủ tịch UBND phường Trà Câu cho biết, đồi cát trên hình thành từ việc nạo vét, thông luồng cảng cá của Ban quản lý cảng cá tỉnh.

Theo ông Châu, phương án ban đầu của thị xã Đức Phổ cũ với phường Phổ Quang và Ban quản lý cảng cá thống nhất đổ tại điểm như trên. Đến nay, đồi cát này quá lớn nên UBND phường đã có văn bản gửi Ban quản lý cảng cá, đề nghị có phương án xử lý như trải ra xung quanh hoặc tổ chức đấu giá tránh lãng phí hoặc cho di dời. Sau đó, phía đơn vị đã đến khảo sát và đang đề xuất phương án xử lý.

Núi cát khổng lồ nhìn từ trên cao.

Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ cho san lấp ra trong một diện tích khoảng 1,4ha bờ biển đã được cấp phép để đảm bảo vừa giải quyết núi cát, vừa đảm bảo mỹ quan và môi trường.

"Công tác này đang được chuẩn bị để triển khai sớm nhất", ông Trung nói.