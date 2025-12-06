Khôi phục cung cấp điện cho toàn bộ khách hàng tại đặc khu Phú Quốc 06/12/2025 09:04

(PLO)- Công ty Điện lực An Giang đã đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, hoàn thành trước năm ngày so với kế hoạch ban đầu.

Ngày 6-12, Công ty Điện lực An Giang cho hay sau năm ngày, đêm khẩn trương thi công, khuya 5-12 đơn vị phối hợp cùng Tổng công ty Điện lực miền Nam và các đơn vị liên quan đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc. Từ đó, khôi phục cung cấp điện cho toàn bộ khách hàng tại đặc khu Phú Quốc, hoàn thành trước năm ngày so với kế hoạch ban đầu.

Điện lực An Giang đã đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, hoàn thành trước năm ngày so với kế hoạch ban đầu. Ảnh: EVNSPC

Đường dây 110kV trên không được xây dựng từ trụ đấu nối cáp ngầm tiếp bờ hiện hữu phía Hà Tiên đến vị trí xảy ra sự cố, với bốn khoảng trụ. Công trình được triển khai và đóng điện thành công trong thời gian ngắn, kịp thời khôi phục cung cấp điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp ở đặc khu Phú Quốc sau sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc.

Sau khi khôi phục cấp điện cho đặc khu Phú Quốc, Công ty Điện lực An Giang sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các bước tiếp theo để tiến hành sửa chữa đoạn cáp bị sự cố, hoàn trả lại hiện trạng như ban đầu.

Như PLO thông tin, khoảng lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày đã xảy ra sự cố cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc cấp điện cho trạm biến áp 110 kV Phú Quốc. Từ đó, gây mất điện trên diện rộng, bao gồm các khu vực: Dương Đông, Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh và toàn bộ khu vực Bắc đảo.

Công ty Điện lực An Giang phối hợp các đơn vị liên quan đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khôi phục cung cấp điện cho toàn bộ khách hàng tại đặc khu Phú Quốc. Ảnh: EVNSPC

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Điện lực An Giang đã khẩn trương thực hiện phương án cấp điện ưu tiên từ nguồn Trạm 110/22kV Nam Phú Quốc qua lưới trung áp 22kV cho các nhóm khách hàng ưu tiên. Cạnh đó, vận động các khách hàng lớn có máy phát tự vận hành cấp điện để tận dụng công suất còn lại phục vụ khách hàng sinh hoạt…

Tổng công ty Điện lực miền Nam cũng đã huy động 20 máy phát diesel di động của các Công ty Điện lực thành viên, với tổng công suất 3,5MW vận chuyển đến Phú Quốc để tăng nguồn cung cấp điện.