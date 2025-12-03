An Giang: Điều động Giám đốc Sở Nội vụ làm Chánh Thanh tra tỉnh 03/12/2025 17:36

(PLO)- Ông Nguyễn Như Anh, Giám đốc Sở Nội vụ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh còn ông Nguyễn Hoàng Thông, Chánh Thanh tra tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Ngày 3-12, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ trao quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Thông, Chánh Thanh tra tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ. Đồng thời, ông Nguyễn Như Anh, Giám đốc Sở Nội vụ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh An Giang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ. Ảnh: KHÁNH THÙY

Ông Nguyễn Xuân Bằng, Phó Giám đốc Báo và Đài Phát thanh Truyền hình An Giang được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban quản lý Di tích Óc Eo tỉnh An Giang.

Ông Phan Duy Quang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bày tỏ tin tưởng vào năng lực của các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm.

Người đứng đầu UBND tỉnh An Giang mong muốn các cán bộ ở cương vị mới, sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.