An Giang: Chuyển công an điều tra vụ chiếm đoạt tiền trợ cấp xã hội 28/10/2025 12:10

(PLO)- Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh An Giang đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ chiếm đoạt tiền trợ cấp xã hội ở xã Tân Hiệp sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra việc thực hiện chi trả trợ cấp xã hội trên địa bàn xã Tân Hiệp, chỉ ra nhiều sai phạm.

Cụ thể, từ ngày 4-8 đến ngày 16-9, đoàn của Thanh tra tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện chi trả chế độ cho người được hưởng trợ cấp xã hội, thời kỳ từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-5-2025 trên địa bàn xã Thạnh Đông cũ, nay là xã Tân Hiệp (tỉnh An Giang).

Xã Tân Hiệp được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Tân Hiệp, xã Tân Hiệp B, xã Thạnh Đông B và xã Thạnh Đông. Ảnh: HC

Qua kiểm tra, Thanh tra phát hiện có nhiều trường hợp nhận tiền trợ cấp xã hội sai quy định, với tổng số tiền hơn 62 triệu đồng. Trong đó có trường hợp đang chấp hành hình phạt tù giam vẫn được chi trả tiền trợ cấp; hai trường hợp được hưởng hai chế độ trợ cấp xã hội; một trường hợp hưởng trợ cấp ở hai nơi…

Xã Thạnh Đông (huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cũ) có 720 người được hưởng trợ cấp xã hội.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh An Giang còn phát hiện cán bộ LĐ-TB&XH (xã Thạnh Đông giai đoạn từ năm 2007-2016) cùng trưởng ấp Kênh 9B (xã Thạnh Đông trước sáp nhập) và nhân viên bưu điện đã câu kết chiếm đoạt số tiền gần 1,4 tỉ đồng. Theo đó, những người này đã làm hồ sơ khống đối với người hưởng chế độ đã chết hoặc chuyển đi nơi khác, từ đó chiếm đoạt tiền.

Qua làm việc bước đầu, ông Lê Kỳ N, cán bộ LĐ-TB&XH xã Thạnh Đông (giai đoạn từ năm 2007-2016), thừa nhận chiếm đoạt tiền trợ cấp xã hội 20 trường hợp, với tổng số tiền khoảng hơn 77,4 triệu đồng.

Đối với ông Huỳnh Bảo D, nhân viên bưu điện Tân Hiệp (giai đoạn từ tháng 8-2016 đến tháng 4-2022), người này thừa nhận với đoàn thanh tra đã chiếm đoạt tiền trợ cấp xã hội của 23 trường hợp, với tổng số tiền hơn 803,1 triệu đồng.

Bà Hồ Thị Bé T(vợ ông D), cũng thừa nhận từ khoảng tháng 5-2022 đến tháng 2-2025, bà đã chiếm đoạt tiền trợ cấp xã hội của 22 trường hợp, với số tiền hơn 467,8 triệu đồng.

Còn bà Trịnh Thị Thu G, trưởng ấp Kinh 9B (xã Thạnh Đông, giai đoạn từ tháng 11-2021 đến tháng 7-2023), thừa nhận chỉ chiếm đoạt tiền trợ cấp xã hội của một trường hợp, với số tiền 18,9 triệu đồng. Tuy nhiên, bà G cho biết tháng 8-2023, bà có lấy sổ lãnh tiền của hai trường hợp hưởng trợ cấp xã hội để vay 17 triệu đồng, với thỏa thuận: “Trả tiền lãi và gốc hàng tháng bằng cách người cho vay lấy hai sổ này để lãnh tiền”.

Từ sai phạm phát hiện qua thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị bưu điện Tân Hiệp có trách nhiệm thu hồi nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng do nhân viên chiếm đoạt và chi trả không đúng quy định. Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp có trách nhiệm thu hồi nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền gần 115 triệu đồng đã chi sai và do ông Lê Kỳ N chiếm đoạt.

“Chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật” - kết luận thanh tra nêu.

Thanh tra tỉnh An giang cũng kiến nghị Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các xã, phường, đặc khu kiểm tra, rà soát việc chi trả trợ cấp xã hội trên địa bàn. Cạnh đó, tổ chức tập huấn công tác quản lý, xét duyệt trợ cấp xã hội cho người được bảo trợ xã hội. Đồng thời, quản lý chặt chẽ biến động của các trường hợp được trợ giúp xã hội hàng tháng, hoàn thành trong tháng 12-2025.

Thanh tra cũng kiến nghị Chủ tịch UBND các xã Tân Hiệp, Thạnh Đông, Tân Hội kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cán bộ, công chức hiện đang quản lý. Riêng đối với cán bộ, công chức UBND xã Thạnh Đông và Phòng LĐ-TB&XH cũ đã nghỉ hưu, thôi việc sẽ do Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp chủ trì xử lý.