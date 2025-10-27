Công an An Giang vượt gần 1.000km bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt 27/10/2025 16:07

(PLO)- Khi bị phát hiện dùng tên giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị can Túc đã bỏ trốn và bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng.

Chiều 27-10, Công an tỉnh An Giang cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT đã bắt và di lý bị can Phạm Văn Túc (43 tuổi, quê quán TP Hà Nội) khi đang lẩn trốn tại xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam Túc để điều tra về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do Túc bỏ trốn khỏi địa phương, tháng 9-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Công an tỉnh An Giang) đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Túc.

Bị can Phạm Văn Túc bị Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng. Ảnh: TT

Thông tin ban đầu, Túc đã sử dụng giấy CMND tên Nguyễn Thanh Hùng (SN 1982, cư trú TP.HCM) để giao dịch dân sự và mua bán đất tại xã Hòn Nghệ, tỉnh An Giang. Năm 2023, Túc hỏi mua một thửa đất tại xã Hòn Nghệ, nhưng chưa được chủ đất đồng ý bán. Sau đó, Túc đăng bán thửa đất nói trên lên mạng xã hội.

Khi được ông ĐMT (trú tại TP Hà Nội) liên hệ, Túc lấy tên Hùng để thương lượng giao dịch mua bán với ông T. Sau khi Túc đưa vợ chồng ông T đến xem đất, ông T đồng ý mua với giá 1,1 tỉ đồng.

Nhận đủ tiền, Túc đưa cho ông T một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có địa chỉ tại xã Hòn Nghệ. Nghi ngờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giả, nên ông T đến Cơ quan Công an trình báo. Kết quả giám định cho thấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Túc đưa là giả.

Theo Công an, quá trình lẩn trốn, Túc tiếp tục lấy tên Nguyễn Văn Minh (SN 1983, cư trú tỉnh Bắc Giang) để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác.