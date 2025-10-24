An Giang: Chuyển công an điều tra 1 cơ sở có hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm 24/10/2025 11:38

(PLO)- Từ kết quả kiểm định và hồ sơ thu thập được, QLTT tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh để xem xét xử lý.

Ngày 24-10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang cho hay Đội QLTT số 2 đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự một doanh nghiệp có hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.

QLTT tỉnh An Giang chuyển hồ sơ, đề nghị chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự một doanh nghiệp có hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm. Ảnh: DMS

Trước đó, ngày 12-9, Chi cục QLTT tỉnh An Giang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh CAT, có địa điểm kinh doanh trên địa bàn phường Rạch Giá.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn đã lấy 9 mẫu sản phẩm gửi thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng. Đồng thời tạm giữ 21.240 sản phẩm là viên uống, bột sữa hạt…, ước tính tổng giá trị hàng hóa gần 14 tỉ đồng, để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Từ kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm không đạt chất lượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình thẩm tra, xác minh, Đội QLTT số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính hộ kinh doanh CAT về ba hành vi vi phạm.

Đó là: sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; buôn bán sản phẩm thực phẩm vi phạm đã tiêu thụ có chỉ tiêu an toàn không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng.

Nhận thấy doanh nghiệp CAT có hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm, QLTT tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh để xem xét xử lý.