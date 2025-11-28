Công an An Giang tổ chức chương trình giao lưu với thanh niên cai nghiện tiến bộ 28/11/2025 18:18

(PLO)- Ban tổ chức đã trao quà cho 30 học viên có tiến bộ trong quá trình cai nghiện nhằm động viên tinh thần và ghi nhận nỗ lực của các học viên.

Ngày 28-11, Công an tỉnh An Giang tổ chức chương trình giao lưu với thanh niên cai nghiện tiến bộ tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1.

Chương trình giao lưu có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết và khích lệ tinh thần học viên.

Chương trình giao lưu có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian. Ảnh: VĂN VŨ

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đã phối hợp các cơ quan liên quan tuyên truyền, tọa đàm, tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và kết nối việc làm cho thanh niên. Những học viên có quá trình rèn luyện tốt, có tay nghề phù hợp sẽ được giới thiệu làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, có 30 học viên có tiến bộ trong quá trình cai nghiện được nhận quà từ Ban tổ chức, nhằm động viên tinh thần và ghi nhận nỗ lực của các học viên.

Chương trình giao lưu nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy và đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên” trong CAND.

Hoạt động cũng là nguồn động lực tích cực giúp các học viên tiếp tục phấn đấu, vượt qua mặc cảm và hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Song song đó, lực lượng Công an tỉnh An Giang và các ngành chức năng sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ thanh niên sau cai nghiện trở về địa phương có việc làm ổn định, giảm nguy cơ tái nghiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an sinh xã hội.