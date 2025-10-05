An Giang: Truy bắt nhóm học viên cai nghiện ma tuý trốn khỏi cơ sở cai nghiện 05/10/2025 23:07

(PLO)- Chiều 5-10, nhiều học viên tại Cơ sở cai nghiện ma tuý số 2 (tỉnh An Giang) có hành vi manh động, bỏ trốn, lực lượng công an đang khẩn trương truy bắt.

Tối 5-10, Công an tỉnh An Giang đang khẩn trương truy bắt các học viên cai nghiện ma tuý trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma tuý số 2.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, nhiều học viên tại cơ sở này đã có hành vi manh động và bỏ trốn, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và khu vực lân cận.

Hình ảnh các học viên cai nghiện di chuyển trên đường sau khi trốn khỏi cơ sở cai nghiện được camera nhà dân ghi lại

Ngay sau khi nhận được báo cáo, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã, phường khẩn trương truy tìm, đưa các học viên trở lại cơ sở.

Hiện, lực lượng công an vẫn đang tập trung truy bắt, đồng thời vận động người dân cung cấp thông tin, đặc biệt là người thân của các học viên, phối hợp vận động, đưa họ quay lại cơ sở cai nghiện.