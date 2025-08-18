Công an bắt giữ 4 người tấn công cán bộ trước cơ sở cai nghiện 18/08/2025 17:32

(PLO)- Trong lúc làm nhiệm vụ tuyên truyền nhóm người gây mất an ninh trật tự tại cổng một cơ sở cai nghiện, cán bộ Tổ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu bị một người trong nhóm tấn công bằng dao gây thương tích ở tay.

Ngày 18-8, thông tin từ công an TP Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 người có liên quan đến vụ một cán bộ công an bị tấn công bằng dao ngay trước cổng cơ sở cai nghiện ma túy số 1, phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng.

Bốn người bị tạm giữ gồm Phạm Văn Trường (32 tuổi); Vũ Hữu Cương (30 tuổi); Đỗ Thành Đạt (21 tuổi, cùng trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) và Trần Ngọc Tân (21 tuổi, trú tại phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng).

Nhóm người căng băng rôn, phát trực tiếp trên mạng xã hội gây mất an ninh trật tự trước cổng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1- Hải Phòng

Sáng 17-8, tại khu vực cổng thuộc cơ sở cai nghiện ma túy nêu trên, xuất hiện một số người tụ tập (trong đó có Phạm Văn Trường) mang theo băng rôn, đồng thời phát trực tiếp trên mạng xã hội, gây mất an ninh, trật tự.

Trong lúc làm nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn tại đây, một cán bộ Tổ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu - Phòng Cảnh sát Cơ động Công an TP bị Trường dùng dao tấn công gây thương tích ở tay.

Ngay sau khi nhận được tin, Phòng Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an phường Bạch Đằng và Công an xã Việt Khê tổ chức bắt giữ Trường, đồng thời khẩn trương truy bắt những người liên quan. Chỉ sau hơn 3 giờ đồng hồ, cả 4 người nêu trên bị bắt.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.