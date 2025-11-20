An Giang: Xử lý nghiêm các phương tiện đường thủy nội địa vi phạm 20/11/2025 19:26

(PLO)- Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc thuộc phòng CSGT Công an tỉnh An Giang sẽ liên tục kiểm tra, xử lý vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Ngày 20-11, Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang), tổ chức Lễ ra quân tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc sẽ tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với người điều khiển phương tiện thủy, như: có nồng độ cồn; vi phạm quy định về sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn... Ảnh: CAAG

Theo đó, từ hôm nay, lực lượng CSGT thuộc Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc sẽ tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các phương tiện vi phạm về đăng ký, đăng kiểm; kiên quyết không cho phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động.

Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với người điều khiển phương tiện thủy, như: có nồng độ cồn; vi phạm quy định về sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn; chở quá vạch dấu mớn nước an toàn phải thực hiện hạ tải theo quy định…

Song song với tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm lực lượng làm nhiệm vụ còn tuyên truyền, vận động và cho chủ phương tiện, thuyền trưởng ký cam kết chấp hành nghiêm và tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc sẽ liên tục kiểm tra, xử lý vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Ảnh: CAAG

Ngay sau Lễ ra quân, các cán bộ CSGT thuộc Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc đã tiến hành tuần tra, kiểm soát trên thủy phận quản lý; qua đó, phát hiện và xử lý nghiêm một số trường hợp vi phạm.

Với tinh thần xử lý vi phạm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc sẽ liên tục kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện không chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.