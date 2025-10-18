CSGT TP Cần Thơ mở đường đưa người có dấu hiệu đột quỵ đến bệnh viện kịp thời 18/10/2025 12:16

(PLO)- Nhận thấy đoạn đường từ cầu Cần Thơ đến bệnh viện SIS có khá đông phương tiện và nhiều đèn tín hiệu giao thông, người nhà bệnh nhân đã nhờ các cán bộ CSGT Công an TP Cần Thơ hỗ trợ.

Ngày 18-10, ông Châu Lý Mỹ Quốc (ngụ phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) xác nhận trên đường đưa người thân đến một bệnh viện trên địa bàn TP Cần Thơ cấp cứu, ông đã được lực lượng CSGT TP hỗ trợ mở đường.

Sau khi tiếp nhận thông tin nhờ hỗ trợ, lãnh đạo Tổ công tác Trạm CSGT Hưng Phú (thuộc Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ) đã cử cán bộ mở đường đưa người đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh cắt từ video.

Cụ thể, tối 17-10, ông Quốc chở cha ruột từ Vĩnh Long đi TP Cần Thơ để cấp cứu, trên đường đi, người bệnh có dấu hiệu co giật, triệu chứng đột quỵ. Do đó, ngay khi vừa qua cầu Cần Thơ, ông Quốc đã dừng phương tiện tại Trạm CSGT Hưng Phú (thuộc Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ) để nhờ cán bộ, chiến sĩ nơi đây hỗ trợ mở đường.

“Do đoạn đường từ cầu Cần Thơ đến Bệnh viện SIS có khá đông phương tiện và nhiều đèn tín hiệu giao thông, nên tôi ghé Trạm CSGT Hưng Phú nhờ các anh giúp. Khi nghe tôi trình bày, các anh đã vui vẻ, nhiệt tình hỗ trợ, mở đường để tôi đưa cha tôi đến bệnh viện kịp thời” - ông Quốc kể

Cũng theo ông Quốc, sáng nay, sức khỏe của cha ông đã tốt hơn. Ông Quốc cũng bày tỏ và gửi lời cám ơn đến các cán bộ CSGT Trạm Hưng Phú đã hỗ trợ.

Theo Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ, tối 17-10, Tổ công tác Trạm CSGT Hưng Phú, Công an TP Cần Thơ đang thực hiện kiểm tra xử lý nồng độ cồn theo kế hoạch, thì xe ô tô BKS 64H-057.XX của ông Quốc ghé lại nhờ hỗ trợ.

Lãnh đạo Tổ công tác đã chỉ đạo Trung tá Phạm Minh Hướng cùng một chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động dùng xe đặc chủng mở đường nhanh chóng đưa người bệnh cấp cứu kịp thời.

Trung tá Phạm Minh Hướng cùng một chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an TP Cần Thơ đã dùng xe đặc chủng mở đường nhanh chóng đưa người bệnh cấp cứu kịp thời.

Trước đó, chiều 5-7, trong lúc tuần tra kiểm soát, Tổ công tác Trạm CSGT Hưng Phú cũng đã kịp thời đưa một cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Cụ thể, khoảng 14 giờ 50 phút trên đường Phạm Hùng (đoạn thuộc phường Cái Răng, TP Cần Thơ), Tổ công tác gồm Trung tá Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Trạm CSGT Hưng Phú; Trung tá Phạm Minh Hướng và Thượng úy Đặng Thiên Văn, nhận tin báo một cháu bé có dấu hiệu bị bí đường tiểu, có nguy cơ vỡ bàng quang, cần được hỗ trợ đến bệnh viện.

Ngay lập tức, Tổ công tác nhanh chóng dùng xe ô tô tuần tra chở cháu T và gia đình đến bệnh viện Đại học Y Dược TP Cần Thơ cấp cứu kịp thời.