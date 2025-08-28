Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu xử nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông dịp 2-9 28/08/2025 14:06

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành văn bản gửi các sở, ngành liên quan và các địa phương yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường năm 2025.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu Công an TP tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, ATGT với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu Công an TP tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, ATGT. Ảnh: CHÂU ANH

Trong đó, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, như: vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ. Cạnh đó, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Đồng thời, cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngoài ra, tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng tăng cao trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường.

Người đứng đầu UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường bộ và đường thủy nội địa. Mặt khác, tăng cường quản lý hoạt động vận tải ngay từ đầu bến, bãi, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu Sở Xây dựng nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến giao thông chính; khắc phục kịp thời sự cố về hạ tầng giao thông. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu thực hiện sửa chữa, dặm vá các vị trí hư hỏng, vệ sinh, thoát nước mặt đường, tổ chức giao thông hợp lý bảo đảm phần đường dành cho người, phương tiện tham gia giao thông khu vực triển khai dự án được an toàn, thông suốt.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu ban ATGT TP đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thành lập, triển khai hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành cấp TP về đảm bảo ATGT trong lĩnh vực đường bộ, kiểm tra trật tự an toàn giao thông đô thị, đường thủy nội địa.