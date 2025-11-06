CSGT Cần Thơ dùng xe chuyên dụng hỗ trợ dân qua chỗ ngập sâu 06/11/2025 21:43

(PLO)- Trước tình hình nước ngập, ảnh hưởng lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, Đội CSGT số 1 thuộc phòng CSGT Công an TP Cần Thơ đã cử Tổ công tác hỗ trợ người dân.