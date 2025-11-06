CSGT Cần Thơ dùng xe chuyên dụng hỗ trợ dân qua chỗ ngập sâu

CSGT Cần Thơ dùng xe chuyên dụng hỗ trợ dân qua chỗ ngập sâu

CHÂU ANH

(PLO)- Trước tình hình nước ngập, ảnh hưởng lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, Đội CSGT số 1 thuộc phòng CSGT Công an TP Cần Thơ đã cử Tổ công tác hỗ trợ người dân.

csgt-can-tho-ngap-14.jpg
Tối 6-11, triều cường dâng cao khiến một số tuyến đường nội ô TP Cần Thơ﻿ bị ngập sâu, ảnh hưởng việc buôn bán, đi lại của người dân.
csgt-can-tho-ngap-25.jpg
csgt-can-tho-ngap-29.jpg
Ghi nhận trên đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn từ giao với đường Phạm Ngũ Lão đến giao với đường Nguyễn Văn Cừ, nhiều nơi ngập sâu đến khoảng 50cm. Các phương tiện lưu thông qua đoạn này rất khó khăn, hàng loạt xe máy bị tắt máy không di chuyển được.
Video: CSGT Cần Thơ dùng xe chuyên dụng hỗ trợ dân qua chỗ ngập sâu
csgt-can-tho-ngap-44.jpg
Trước tình hình nước ngập ảnh hưởng lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, Đội CSGT số 1 thuộc phòng CSGT Công an TP Cần Thơ đã cử cán bộ ứng trực tại đoạn ngập sâu để điều tiết giao thông﻿.
csgt-can-tho-ngap-34.jpg
csgt-can-tho-ngap-40.jpg
csgt-can-tho-ngap-19.jpg
Cạnh đó, đơn vị còn bố trí một Tổ công tác, sử dụng phương tiện chuyên dùng chở phương tiện, người dân qua các đoạn bị ngập sâu. Trong đó, đặc biệt quan tâm, hỗ trợ cho những người lớn tuổi, phụ nữ hoặc có chở theo trẻ em...
csgt-can-tho-ngap-43.jpg
Được các cán bộ CSGT Công an TP Cần Thơ hỗ trợ đưa người và phương tiện qua đoạn ngập, nhiều người dân bày tỏ vui mừng và gửi lời cám ơn sâu sắc đến lực lượng.
csgt-can-tho-ngap-37.jpg
"Tôi ở Bình Thủy, đi công chuyện ở Ninh Kiều, không biết đoạn này ngập sâu không di chuyển được nên lỡ chạy vào. Khi được các chiến sĩ CSGT đưa qua đoạn ngập tôi rất mừng, nếu không có các anh chắc tôi phải chịu trận ở chỗ ngập chờ nước rút" - sau khi qua đoạn ngập an toàn, một phụ nữ bày tỏ.
csgt-can-tho-ngap-22.jpg
Cùng niềm vui khi được lực lượng CSGT hỗ trợ qua chỗ ngập, anh Nguyễn Trường Quân, làm nghề giao hàng nói: "Tôi đi giao hàng thì gặp đoạn nước ngập sâu rồi sụp ổ gà nên ngã xe. Khi được hỗ trợ dựng xe lên thì phương tiện tắt máy không khởi động lại được. May nhờ các anh CSGT dùng xe đưa qua chỗ ngập, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao. Xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến các anh CSGT đã hỗ trợ cho người dân trong những lúc khó khăn như thế này. Chúc các anh nhiều sức khỏe để vì nhân dân phục vụ”.
csgt-can-tho-ngap-7.jpg
Theo dự báo Đài khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, đỉnh triều tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu sẽ đạt mức 2,26-2,27m, vượt mức báo động III khoảng 0,26-0,27m; nhiều nơi ở khu vực phường Ninh Kiều có khả năng ngập sâu, nguy hiểm trên diện rộng.
CHÂU ANH
