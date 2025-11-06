CSGT Cần Thơ dùng xe chuyên dụng hỗ trợ dân qua chỗ ngập sâu

(PLO)- Trước tình hình nước ngập, ảnh hưởng lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, Đội CSGT số 1 thuộc phòng CSGT Công an TP Cần Thơ đã cử Tổ công tác hỗ trợ người dân.
Ghi nhận trên đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn từ giao với đường Phạm Ngũ Lão đến giao với đường Nguyễn Văn Cừ, nhiều nơi ngập sâu đến khoảng 50cm. Các phương tiện lưu thông qua đoạn này rất khó khăn, hàng loạt xe máy bị tắt máy không di chuyển được.
Cạnh đó, đơn vị còn bố trí một Tổ công tác, sử dụng phương tiện chuyên dùng chở phương tiện, người dân qua các đoạn bị ngập sâu. Trong đó, đặc biệt quan tâm, hỗ trợ cho những người lớn tuổi, phụ nữ hoặc có chở theo trẻ em...