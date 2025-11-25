Biên phòng An Giang cứu thành công 4 ngư dân gặp nạn trên biển 25/11/2025 16:39

(PLO)- Toàn bộ bốn ngư dân bị chìm tàu cá trên vùng biển Thổ Chu (tỉnh An Giang) đã hoàn toàn bình phục, trở về với gia đình.

Ngày 25-11, lãnh đạo Đồn Biên phòng Thổ Châu (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho hay đến chiều cùng ngày, toàn bộ bốn ngư dân bị chìm tàu cá trên vùng biển Thổ Chu đã hoàn toàn bình phục, trở về với gia đình.

Trước đó, tối đêm 24-11, Ban chỉ huy Biên phòng tỉnh thông tin có tàu cá CM-05967-TS bị chìm và có bốn ngư dân rơi xuống biển mất tích.

Chỉ huy đồn Biên phòng Thổ Châu thăm hỏi, động viên tinh thần bốn ngư dân gặp nạn trên biển. Ảnh: TIẾN VINH

Ngay lập tức Chỉ huy Đồn Biên phòng Thổ Châu đã chỉ đạo trạm kiểm soát biên phòng Bãi Ngự và Bãi Dong sử dụng hệ thống thông tin liên lạc thông báo. Đồng thời, kêu gọi các tàu cá hoạt động xung quanh khu vực tàu bị nạn phối hợp hỗ trợ, tìm kiếm cứu vớt người mất tích.

Mặt khác, đơn vị cũng đã thông báo cho chính quyền địa phương và các lực lượng hiệp đồng phối hợp, hỗ trợ, tìm kiếm. Ngoài ra, đơn vị cũng huy động sáu tàu cá của ngư dân địa phương và tàu cá tỉnh Gia Lai đang neo đậu tại địa bàn tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt thuyền viên bị nạn.

Đến sáng 25-11, cả bốn ngư dân gặp nạn trên biển được phát hiện đang trôi dạt tại khu vực Bãi Ngự (Thổ Châu). Đồn Biên phòng Thổ Châu đã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152 (Quân khu 9) tiến hành cứu vớt, đưa bốn ngư dân lên bờ, chăm sóc sức khỏe.

Qua xác minh, các ngư dân gặp nạn cùng thường trú tỉnh Cà Mau, gồm: Nguyễn Văn Khánh (39 tuổi, thuyền trưởng); Nguyễn Văn Ghi (47 tuổi), Phạm Văn Hổ (64 tuổi) và Nguyễn Minh Nguyên (32 tuổi).

Hiện, cả bốn ngư dân đã bình phục hoàn toàn, tàu cá bị chìm ước thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.