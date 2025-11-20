Bộ đội Biên phòng bắt quả tang người vận chuyển 32 bánh heroin ở Thanh Hóa 20/11/2025 12:35

(PLO)- Đang vận chuyển 32 bánh heroin thuê với giá 50 triệu đồng, Lê Tuấn Hiên bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa mật phục bắt quả tang.

Ngày 20-11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Nghiệp vụ phối hợp Đồn Biên phòng Pù Nhi đã bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép số lượng ma túy lớn trên tuyến quốc lộ 15C.

Theo đó, khoảng 12 giờ trưa ngày 15-11, tại km71+800 quốc lộ 15C (địa phận bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát cũ), lực lượng đánh án tổ chức mật phục và dừng kiểm tra một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 32 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan. Đối tượng khai tên Lê Tuấn Hiên (45 tuổi), ngụ ở xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên).

Đối tượng Lê Tuấn Hiên và tang vật vụ án.



Tại cơ quan chức năng, Hiên khai được một người đàn ông lạ mặt thuê vận chuyển số ma túy này qua địa bàn với tiền công 50 triệu đồng.

Khi di chuyển đến khu vực bản Kéo Hượn thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng mật phục, bắt giữ.

Trong quá trình khống chế, Hiên chống trả quyết liệt, tìm cách tháo chạy nhưng không thoát.

Hiện Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.