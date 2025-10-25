Công an mật phục, bắt quả tang 11 'quý bà' đang đánh bạc 25/10/2025 08:58

(PLO)- Công an phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, bắt quả tang sòng bạc mà trong đó các con bạc hầu hết đều là “quý bà”.

Ngày 25-10, tin từ Công an phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang củng cố hồ sơ, phân loại vai trò để xử lý hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc đối với 13 người có liên quan.

Tang vật thu giữ được trong sòng bạc.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 23-10, Công an phường Phú Thủy đã mật phục và ập vào bắt quả tang 13 con bạc đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thắng thua bằng tiền tại khu phố 3 Phú Hài.

Trong 13 con bạc có đến 11 "quý bà".

Tại hiện trường, Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ trên chiếu bạc hơn 12 triệu đồng, đồng thời kiểm tra trên người các con bạc thu giữ thêm gần 27 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Đáng nói trong 13 con bạc bị bắt quả tang có tới 11 người là phụ nữ.

Vụ đánh bạc đang được công an điều tra làm rõ.