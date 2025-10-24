Tắm biển gặp sóng lớn, 2 thanh niên mất tích 24/10/2025 20:55

(PLO)- Hai thanh niên ở Đắk Lắk theo nhóm bạn ra tắm biển gặp sóng lớn, mất tích.

Tối 24-10, ông Nguyễn Hải Thành, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp tìm kiếm hai thanh niên mất tích khi tắm biển ở địa phương này.

Nhiều người theo dõi việc tìm kiếm hai thanh niên mất tích. Ảnh: N.M

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, một nhóm thanh niên từ 17 đến 19 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk đến tắm tại vùng biển xã Xuân Thọ.

Sóng to cuốn hai người mất tích là Nguyễn Hữu Thủy và Nguyễn Hữu Đạt.

Hiện lực lượng biên phòng cùng hàng trăm người dân địa phương có mặt tại khu vực biển, nơi hai thanh niên bị sóng cuốn, mất tích để hỗ trợ tìm kiếm.

Theo chính quyền địa phương, hiện vùng biển xã Xuân Thọ có gió to, sóng mạnh nên việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích gặp rất nhiều khó khăn.