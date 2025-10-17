Gia Lai: Tàu cá mất tích, vẫn chờ đợi phép màu xảy ra 17/10/2025 11:21

(PLO)- Mặc dù hy vọng phép màu xảy ra cho tàu cá mất tích, nhưng nhiều gia đình ngư dân ở Gia Lai đã buông xuôi, lập bàn thờ người thân mất tích.

Tròn 20 ngày mất tích, tàu cá BD-97258-TS cùng thuyền trưởng Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi, ngụ phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) và 7 thuyền viên vẫn bặt vô âm tín.

Nhiều ngày qua, gia đình, thân nhân các thuyền viên vẫn mòn mỏi ngóng trông, chờ phép màu xảy ra; cũng có gia đình buông xuôi hy vọng, lập bàn thờ người mất tích.

Buông xuôi, lập bàn thờ chồng… mất tích

Khoảng 20 giờ 13 phút ngày 27-9, tàu cá BD-97258-TS đang hoạt động tại vùng biển Đông Nam Quy Nhơn, cách đất liền khoảng 147 hải lý bỗng nhiên mất tín hiệu giám sát hành trình.

Nghe tin dữ, gia đình vẫn đinh ninh thuyền tạm mất liên lạc, tránh bão số 10. Tuy nhiên, đến nay mọi hy vọng trở nên mong manh, tan theo bóng nước.

Chờ đợi trong vô vọng, nhiều gia đình đã lập bàn thờ, để tang cho người thân mất tích. Ảnh: LK.

Chị Võ Thị Lúc (41 tuổi, ngụ khu phố Kim Giao Thiện, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai – vợ thuyền trưởng Huỳnh Văn Sơn), chia sẻ: “Ban đầu tôi cứ nghĩ mất liên lạc vài tiếng, vài ngày thôi. Bà con đi biển, tình trạng này cũng hay xảy ra lắm. Nhưng chờ lâu quá, gia đình lo lắng nên đi xem bói, thầy bảo ảnh vẫn còn sống nên cả nhà vẫn ôm hy vọng”.

Nhưng đến nay, tàu cá mất tích đã 20 ngày. Nhìn lại ảnh cưới của hai vợ chồng và nghĩ đến ba đứa con nhỏ, chị Lúc lại chảy nước mắt lưng tròng. Hy vọng điều kỳ diệu cứ xa dần.

“Đứa con lớn của tôi biết chuyện ba nó mất tích, còn hai đứa nhỏ thì tôi vẫn giấu không nói ra sự thật. Hiện, mẹ chồng tôi đang đi điều trị bệnh ung thư ở TP.HCM, dự định khi mẹ về thì gia đình sẽ lập bàn thờ, hương khói cho chồng”, chị Lúc nghẹn ngào nói.

Chị Võ Thị Lúc, vợ thuyền trưởng Huỳnh Văn Sơn vẫn chờ đợi phép màu xảy ra sau khi tàu cá mất tích.

Trong chuyến ra khơi định mệnh, gia đình thuyền trưởng Huỳnh Văn Sơn có bốn người mất tích, gồm em trai, chú ruột và em rể. Nghe tin dữ, mẹ ông Huỳnh Văn Sơn nhiều lần khóc ngất vì quá đau thương.

Hoàn cảnh tương tự, chị Phan Thị Thu Hiền (vợ thuyền viên Nguyễn Quốc Hải, 38 tuổi, ngụ khu phố Kim Giao Nam, phường Hoài Nhơn Đông) đã buông xuôi hy vọng, lập bàn thờ chồng.

“Em không nghĩ chuyến ra biển hôm đó là lần cuối cùng, vợ chồng em còn nhiều dự định còn chưa làm. Hai vợ chồng em đã có ba đứa con, đứa nhỏ vừa mới sinh được bốn tháng”, chị Hiền nói.

Gia đình chị Phan Thị Thu Hiền, lập bàn thờ chồng, thuyền viên Nguyễn Quốc Hải.

Nghĩ đến chuyện con gái, ông Phan Văn Thới (bố vợ thuyền viên Nguyễn Quốc Hải), cũng rưng rưng nước mắt: “Hết rồi, hết hy vọng rồi. Trường hợp được tàu nước ngoài cứu thì trong ba đến năm ngày sẽ có thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam thông báo. Mất trụ cột gia đình, giờ cuộc sống của con gái với các cháu nhỏ trong thời gian tới không biết phải xoay xở làm sao”.

Khốn khó khi mất trụ cột gia đình

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Đông, cho biết đến nay vẫn chưa có thông tin gì mới về tàu cá mất tích. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng tàu cá bị tàu nước ngoài đâm chìm ở ngoài khơi.

“Đến nay đã có hai gia đình lập bàn thờ người mất tích, còn những gia đình khác chờ đến ngày giáp tháng sẽ làm. Qua rà soát, những thuyền viên mất tích là trụ cột chính trong gia đình, trong khi những người vợ ở nhà không có việc làm, rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, các cháu có nguy cơ bỏ học giữa chừng”, ông Hiệp nói.

Chị Huỳnh Thị Tình (37 tuổi, vợ thuyền viên Hà Quốc Phong) rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi một mình nuôi bốn con nhỏ.

Bước đầu, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng. Đồng thời, chỉ đạo các hội, đoàn thể lên kế hoạch nhận đỡ đầu cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vật chất và tinh thần để các cháu tiếp tục đến trường.

Khó khăn nhất là trường hợp gia đình chị Huỳnh Thị Tình (37 tuổi, vợ thuyền viên Hà Quốc Phong). Hiện, chị Tình và bốn con nhỏ vẫn đang thuê nhà trọ, không có việc làm ổn định. Nhiều gia đình khác cũng đang cảnh nợ nần chưa trả xong.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng khu phố Kim Giao Thiện, phường Hoài Nhơn Đông, cho biết: “Mặc dù bà con mong có một phép màu xảy ra, nhưng đến nay đã gần 20 ngày rồi, với kinh nghiệm của dân biển thì không còn hy vọng nữa. Hiện tại, người thân các thuyền viên đang rơi vào cảnh khó khăn do trụ cột chính không còn nữa, rất mong cơ quan Nhà nước và mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ”.

Trong ngày 16-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, hỗ trợ 3,5 triệu đồng/gia đình ngư dân tàu cá BD-97258-TS mất tích.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm, hỗ trợ gia đình 8 ngư dân mất tích, số tiền 3,5 triệu đồng/hộ.

Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, cho biết: “Chúng tôi đã tiếp cận và nắm bắt được thông tin hoàn cảnh các ngư dân. Trước mắt, Hội đã xuất quỹ và kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân hỗ trợ. Về lâu dài, sẽ khảo sát thực tế để đưa ra các phương án kêu gọi vận động hỗ trợ các gia đình về điều kiện sinh kế, tránh tình trạng các cháu bỏ học giữa chừng”.