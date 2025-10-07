Tàu cá va chạm với tàu hàng, một ngư dân mất tích 07/10/2025 19:26

(PLO)- Vụ va chạm giữa tàu cá và tàu hàng đã xảy ra trên vùng biển TP Huế khiến một ngư dân mất tích.

Tối 7-10, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An (Bộ đội Biên phòng TP Huế) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn một ngư dân bị mất tích trên biển.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, tàu cá của ngư dân thuộc tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An (TP Huế) đang hoạt động trên biển cách bờ khoảng 7 hải lý thì xảy ra va chạm với một tàu hàng. Trên tàu lúc này có bốn thuyền viên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng và các tàu cá của ngư dân hoạt động gần đó để tổ chức ứng cứu.

Đến thời điểm hiện tại, ba thuyền viên đã được cứu vớt an toàn và đang được tàu của lực lượng biên phòng đưa vào bờ chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, một thuyền viên còn lại hiện đang mất tích.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm, nỗ lực tìm thấy ngư dân mất tích trong thời gian sớm nhất.