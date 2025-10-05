Gia Lai: Tàu cá có 11 thuyền viên bị tàu chở dầu nước ngoài tông chìm, thuyền trưởng mất tích 05/10/2025 19:36

(PLO)-Tàu chở dầu mang quốc tịch Hàn Quốc tông chìm tàu cá của ngư dân Gia Lai khiến thuyền trưởng mất tích, 10 thuyền viên được cứu lên bờ an toàn.

Ngày 5-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh đến UBND tỉnh Gia Lai về vụ tàu cá của tỉnh bị một tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc tông chìm trên biển Khánh Hòa.

Tàu cá bị tông chìm mang số hiệu BĐ 83019-TS do ông Nguyễn Trần Út (49 tuổi, trú thôn An Quang Tây, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Vụ tai nạn khiến thuyền trưởng Nguyễn Trần Út bị chìm cùng tàu cá, 10 thuyền viên khác may mắn được cứu cập cảng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa an toàn.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân tai nạn có khả năng do đêm tối, tầm quan sát hạn chế nên tàu chở dầu trong quá trình di chuyển không phát hiện và đã tông vào tàu cá BĐ-83019-TS.

Cụ thể, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4-10, tàu cá BĐ-83019-TS đang hoạt động cách cửa biển Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa khoảng 17 hải lý về hướng Đông Nam bất ngờ bị tàu chở dầu có tên MS FAVOR (quốc tịch Hàn Quốc) di chuyển theo hướng Nam- Bắc tông chìm và mất kết nối giám sát hành trình lúc 22 giờ 48 phút.

Khi tai nạn xảy ra, tàu cá BĐ-83019-TS đã nhanh chóng phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp và được tàu cá BV-95869-TS do ông Nguyễn Văn Tạo (36 tuổi, ngụ xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) gần đó tiếp cận, cứu được 10 thuyền viên.

Riêng trường hợp thuyền trưởng Nguyễn Trần Út khả năng kẹt trong ca bin bị mất tích, chìm cùng tàu cá.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, ngay sau khi sự việc xảy ra đã tiến hành kiểm tra hệ thống định vị AIS của tàu cá, xác định vị trí của tàu bị nạn và các tàu cá lân cận để tiếp tục tìm kiếm thuyền trưởng bị mất tích còn lại.

Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn Quốc gia và đề nghị Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực II, IV điều động phương tiện tìm kiếm, cứu nạn.

Đề xuất UBND tỉnh thông báo, trao đổi, đề nghị Cục Hàng hải (Bộ Xây dựng) chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải các tỉnh nắm thông tin liên quan tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc để phối hợp giải quyết.