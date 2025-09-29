Gia Lai: 1 tàu cá có 8 thuyền viên mất liên lạc ngoài khơi do bão số 10 29/09/2025 12:44

(PLO)- Do ảnh hưởng bão số 10, tỉnh Gia Lai có hai tàu cá gặp sự cố khi đánh bắt hải sản ngoài khơi, trong đó có một tàu cá có 8 thuyền viên bị mất liên lạc.

Ngày 29-9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh về trường hợp một tàu cá bị mất liên lạc và một tàu cá khác bị mắc cạn do ảnh hưởng của bão số 10.

Trước đó, tối 27-9, tàu cá BĐ 97258 của ngư dân Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi, ngụ phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) đang hoạt động tại vùng biển Đông Nam Quy Nhơn, cách đất liền khoảng 147 hải lý bị mất tín hiệu giám sát hành trình. Thời điểm mất liên lạc, trên tàu có 8 lao động.

Nhận thông tin về bão số 10, nhiều tàu cá ở Gia Lai tránh, trú bão sớm, đảm bảo an toàn.

Sau khi nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã huy động nhiều tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu cá mất, hỗ trợ tìm kiếm. Đến sáng nay 29-9, lực lượng chức năng vẫn chưa liên lạc được với tàu cá này.

Trường hợp tàu cá mắc cạn là tàu cá BD 96732 của ngư dân Ngô Trái (ngụ phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), xảy ra lúc 3 giờ 30 phút ngày 29-9 tại khu vực đá ngầm ở cụm đảo Nam Yết, đặc khu Trường Sa. Tàu cá mắc cạn có 11 thuyền viên.

Đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đang tiếp cận vị trí tàu cá mắc cạn giải cứu, để đưa tàu và thuyền viên cập bờ an toàn. Hiện tại, 11 thuyền viên trên tàu sức khỏe ổn định.