Ninh Bình: 6 người tử vong khi bão số 10 quét qua 29/09/2025 10:25

(PLO)- Bão số 10 làm nhiều địa phương tại tỉnh Ninh Bình bị thiệt hại nặng về người và tài sản.

Theo báo cáo nhanh từ UBND xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình, khoảng 6 giờ sáng nay, một cơn lốc xoáy quét qua thôn Phú Bình, đã làm sập và tốc mái nhiều căn nhà.

Ông Hoàng Mạnh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Quý Nhất cho biết thống kê ban đầu, trong một gia đình có bốn người tử vong, ba người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Ninh Bình về công tác phòng, chống, ứng phó với bão số 10 và mưa lũ sạt lở đất, tại xã Hải Anh, mưa bão làm sập nhiều nhà dân, nhiều người tử vong, bị thương.

Có 6 người chết (Hải Thịnh 1 người, Hải Anh 1 người, Quỹ Nhất 4 người) và làm 7 người bị thương (Hải Thịnh 5 người, Quỹ Nhất 2 người).

Ở xã Nghĩa Lâm, lực lượng chức năng huy động khẩn cấp, di chuyển người dân ngoài đê vào nơi an toàn. Khu vực xã Hồng Phong cũng bị ngập sâu, hệ thống điện bị quật đổ, nhiều trường học và nhà dân bị tốc mái.

Hình ảnh tại xã Quý Nhất sau khi giông lốc quét qua. Ảnh: ĐT

Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, tại tổ 3 xã Thịnh Long (Ninh Bình), lốc xoáy làm sập và tốc mái một số nhà kiên cố, một người tử vong, bốn người bị thương nhẹ.

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 28-9, tại tuyến đê biển Thịnh Long xảy ra sự cố sạt lở, lực lượng chức năng đã xử lý xong trong đêm, song vẫn tiếp tục theo dõi, kiểm tra các điểm xung yếu.

Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, huy động lực lượng cứu hộ, hỗ trợ người dân và đề nghị thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại xã Hải Thịnh để chỉ đạo công tác ứng phó.