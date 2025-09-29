Một bí thư thôn ở Thanh Hóa tử vong trên đường đi chống bão số 10 29/09/2025 09:42

(PLO)- Trong lúc đi chống bão số 10 Bualoi, một bí thư thôn ở Thanh Hóa không may bị cây xanh bật gốc đè trúng, tử vong.

Sáng 29-9, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa), xác nhận trên địa bàn có một trường hợp tử vong do ảnh hưởng của bão số 10.

Nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Hùng (60 tuổi) là Bí thư thôn Bản Thiện 3, xã Triệu Sơn, Thanh Hóa.

﻿ Hình ảnh cây xanh đổ gãy ở nhiều địa phương tỉnh Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão số 10.

Theo đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, sau khi cùng cán bộ xã trực bão qua đêm tại Nhà văn hóa thôn 3, ông Hùng trở về nhà thì bất ngờ bị một cây xà cừ lớn gãy đổ, đè trúng người khiến ông tử vong tại chỗ.

"Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho ông Hùng", ông Tuấn nói.