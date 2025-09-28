Bão số 10: Nhà tốc mái, cây xanh ngã đổ ở Nghệ An, Hà Tĩnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4 giờ sáng, tâm bão ở khoảng 18.5 độ Vĩ Bắc; 105.5 độ Kinh Đông, trên đất liền Nghệ An – Hà Tĩnh.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h, đi lên khu vực vùng núi phía Tây của Nghệ An-Hà Tĩnh.
Đến 3 giờ sáng khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An: Vùng ven biển gió cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13; sâu trong đất liền gió cấp 6-7, giật cấp 9. Sau đó bão sẽ suy yếu, gió giảm dần.
Đến 4 giờ sáng, ở Nghệ An gió đang rít, giật mạnh từng đợt và mưa lớn.
Nhiều cây xanh bị ngã, cửa kính chung cư không chịu nổi với gió bão.
Hình ảnh cây đổ ngổn ngang ở xã miền núi Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh
Ngoài cây xanh, biển bảng, nhiều mái tôn đã bị bão cuốn bay. Lực lượng Công an xã Phúc Trạch đang thức trắng đêm phân luồng giao thông, dọn dẹp bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường.
Cường độ bão giảm xuống cấp 10-11, giật cấp 13
Bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cập nhật lúc 2 giờ sáng 29-9 về bão số 10 cho biết, tâm bão nằm trên đất liền ven biển khu vực giữa Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị (khu vực Đèo Ngang), cường độ bão giảm xuống cấp 10-11, giật cấp 13.
Dự báo 1-2 giờ tới tâm bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Hà Tĩnh sau đó di chuyển theo hướng Tây Bắc đi lên khu vực vùng núi phía Tây của Nghệ An-Hà Tĩnh.
Từ nay đến 3 giờ sáng khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An: Vùng ven biển gió cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13; sâu trong đất liền gió cấp 6-7, giật cấp 9.
Sau 3 giờ sáng ngày 29-9 bão sẽ suy yếu, gió giảm dần
Bão từ Hà Tĩnh đang di chuyển sang Nghệ An và gió đã giật mạnh
Đến 1 giờ sáng 2-9, tâm bão đang từ xã Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) tiến gần về TP Hà Tĩnh (cũ) nhưng khu vực thuộc tỉnh Nghệ An giáp với tỉnh Hà Tĩnh đã có gió giật rất mạnh. Kèm với gió giật là những đợt mưa giông như trút nước.
Ghi nhận tại phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) đã có mái tôn bị gió bão số 10 giật, cuốn bay, một số cây xanh gãy đổ, nhiều đoạn đường bị ngập nước.
Nhiều người dân ở Nghệ An không thể ngủ trong đêm nay bởi đang lo lắng chờ đón, chống bão số 10. Đài Khí tượng thủy văn khuyến cáo các vùng Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hồng Lĩnh, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang có gió giật rất mạnh trong khi đó vùng xã Cẩm Xuyên đã lặng gió vì trong tâm bão, người dân cần hết sức chú ý.
Hà Tĩnh: Nhiều nhà tốc mái, cây xanh gãy đổ
Ghi nhận đến 0 giờ sáng 29-8, trên địa bàn phường Vũng Áng, phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) đã có thiệt hại ban đầu do bão số 10. Nhiều nhà bị tốc mái, cây xanh gãy đổ.
Hiện lực lượng Công an phường Vũng Áng, Công an phường Hoành Sơn đang nhanh chóng có mặt tại các tuyến đường và khu dân cư để khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân.
Tâm bão đang đi vào khu vực giữa Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị
Đêm 28-9, thông tin với PLO, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 23 giờ, tâm bão đang đi vào khu vực giữa Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị (khu vực Đèo Ngang). Cường độ bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.
Dự báo trong 1-2 giờ tới tâm bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Hà Tĩnh, sau đó di chuyển theo hướng Tây Bắc đi lên khu vực vùng núi phía Tây của Nghệ An-Hà Tĩnh.
Từ nay đến 3 giờ sáng, tại khu vực Hà Tĩnh: Vùng ven biển gió cấp 8-10, giật cấp 13; sâu trong đất liền gió cấp 6-7, giật cấp 9
Khu vực Nghệ An: Vùng ven biển gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12, sâu trong đất liền gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Sau 3 giờ sáng ngày 29-9 bão sẽ suy yếu, gió giảm nhanh.
Hiện nay, gió bão số 10 đang giật mạnh khu vực tỉnh Hà Tĩnh và phía Nam tỉnh Nghệ An. Tại trạm Vũng Áng- Sơn Dương (Hà Tĩnh) đo được gió giật cấp 15, 16, kịch kim đo (vượt thang đo Việt Nam tối đa chỉ đo được 50m/s) tại Vũng Áng (Hà Tĩnh). Nhiều hộ dân cho biết, nhà đã bị tốc mái ngói, cây cối ở vườn gãy đổ…
Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Sầm Sơn (Thanh Hóa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11…
Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-12. Trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 12; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) cấp 9, giật cấp 13
Tổng đài 112 sẵn sàng tiếp nhận thông tin sự cố do bão số 10
Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, các cơ quan chức năng kêu gọi người dân khi gặp tình huống khẩn cấp hãy gọi ngay tổng đài 112 để được hỗ trợ kịp thời. Đây là số điện thoại khẩn cấp quốc gia, được vận hành trên phạm vi cả nước từ ngày 23/8 theo Nghị định 200/2025 của Chính phủ.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, việc phổ biến rộng rãi tổng đài 112 lúc này là rất cần thiết, bởi thực tế nhiều người dân vẫn chưa biết hoặc chưa quen sử dụng.
Tổng đài 112 tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ rủi ro cũng như yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân, sau đó kết nối đến các lực lượng chức năng để triển khai ứng cứu.
Hệ thống 112 được thiết kế liên thông trực tiếp với các số khẩn cấp quen thuộc như 113, 114, 115, cùng với hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam và các kênh liên lạc phục vụ phòng thủ dân sự.
Các trung tâm 112 được đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Tư lệnh TP.HCM. Trực ban tổng đài có trách nhiệm ghi nhận thông tin, báo cáo ngay cho chỉ huy, đồng thời chuyển tiếp đến cơ quan chức năng phụ trách để xử lý.
Trong trường hợp vượt quá khả năng địa phương, thông tin sẽ được báo cáo lên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự quốc gia để kịp thời huy động chi viện.
Tổng đài 112 do Bộ Quốc phòng quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm kết nối thông suốt, miễn phí cuộc gọi, tin nhắn và cả dữ liệu đa phương tiện.
Đặc biệt, hệ thống miễn cước cuộc gọi cố định, di động, tin nhắn và đa phương tiện đến hệ thống tổng đài 112.
Thanh Hoá: Sẵn sàng triển khai phương án ứng phó khi có tình huống khẩn cấp
Khoảng 22g10 tối 28-9, tại xã ven biển Hoằng Tiến (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) thời tiết ghi nhận có mưa nhỏ, gió nhẹ. Trên các tuyến đường ven biển, người dân hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn trước ảnh hưởng của bão số 10 – bão Bualoi.
Đến thời điểm này, chính quyền và lực lượng chức năng xã Hoằng Tiến đã hoàn tất việc di dời 167 hộ dân với 662 nhân khẩu tại khu vực ven biển có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.
Trong khi đó, tại khu vực trung tâm TP Thanh Hóa và một số phường lân cận, mưa ở mức vừa, kèm theo gió nhẹ, không gây cản trở lớn đến giao thông. Chính quyền các phường trung tâm cùng các lực lượng chức năng duy trì trực 24/24, theo dõi sát diễn biến bão số 10 và sẵn sàng triển khai phương án ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.
Hà Nội chủ động ứng phó mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10
Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 10, từ chiều tối 28-9 đến trưa 30-9, Hà Nội sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa dự báo phổ biến 80 – 250mm, có nơi vượt 300mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng ở nhiều khu vực, gây áp lực lớn cho hệ thống thoát nước đô thị.
Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, cùng các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi (Sông Nhuệ, Sông Đáy, Hà Nội, Sông Tích) khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống úng ngập.
Các đơn vị được yêu cầu tổ chức trực ban theo quy định, theo dõi sát diễn biến mưa trên các phương tiện dự báo, thực hiện các biện pháp tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi đơn vị quản lý; chủ động vận hành công trình thủy lợi tiêu úng, đồng thời đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và hạ du hồ chứa phục vụ sản xuất, dân sinh.
Nhân lực, phương tiện, vật tư phải được chuẩn bị sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh.
Đối với các hồ chứa, yêu cầu vận hành đúng quy trình, phương án tích nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tuyệt đối an toàn hồ, đập. Đối với các hồ chứa có cửa van (hồ Đồng Đò, hồ Đồng Mô) không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa mở cửa van để hạ thấp mực nước đón lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.
Sở cũng đề nghị địa phương hướng dẫn người dân thu hoạch nhanh cây trồng, đặc biệt là lúa, rau màu đã đến kỳ thu hoạch để hạn chế thiệt hại; phân luồng giao thông qua đập, tràn hồ chứa, kênh, cống; chủ động mở cống tiêu, bơm hạ mực nước, đặc biệt trên hệ thống sông Nhuệ để hỗ trợ thoát nước đô thị.
Nhà cha mẹ bị bão số 10 làm tốc mái, con lên mạng xã hội kêu cứu
Chị Trần Hoài (quê Hà Tĩnh) vừa lên mạng xã hội xin số điện thoại số cứu hộ cứu nạn. Theo chị Hoài: “Nhà cha mẹ của em đã bị tốc hết mái ngói rồi, Ai có số cứu hộ cho em với”. Theo chị Hoài, nhà của bố mẹ chị ở phường Kỳ Long (cũ), nay là phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.
Vào lúc 22 giờ, tại khu vực các xã phía Bắc Quảng Trị, giáp ranh với tỉnh Hà Tĩnh như: Phú Trạch, Hòa Trạch, Quảng Trạch... mưa lớn kèm gió giật mạnh.
Tại xã biển Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, bão số 10 đang áp sát bờ, gió giật rất mạnh và mưa xối xả, bay mái tôn.
Theo ghi nhận tại khu vực xã Phú Trạch hiện đã mất điện, trời rất tối, nhiều nhà dân cũng đã bị gió bão cuốn tốc mái tôn, cây cối, cột điện ngã đổ.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Hà Tĩnh
Chiều tối 28-9, trước thời điểm dự báo bão số 10 đổ bộ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại cảng cá Vũng Áng (phường Vũng Áng), điểm tránh trú bão của người dân phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh được xác định là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp, rất nguy hiểm khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền vào đêm 28-9, đặc biệt là khu vực huyện Kỳ Anh cũ.
Đến nay, tỉnh đã di dời 6.756 hộ với 14.529 người dân đến nơi an toàn, chủ yếu ở ven biển; 3.983 tàu thuyền đã được đưa vào nơi trú ẩn an toàn từ ngày 27-9. Lực lượng công an, quân đội, biên phòng và lực lượng thanh niên tình nguyện đang ứng trực 100% quân số, hỗ trợ chằng chống nhà cửa và bảo đảm an toàn cho người dân.
Về khả năng ứng phó với đợt mưa lớn của hoàn lưu sau bão, 3 hồ thuỷ lợi lớn của Hà Tĩnh đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Hồ Kẻ Gỗ đang ở mức 63,38% dung tích, hồ Sông Rác đạt 61,2%, hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang đạt 47%.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt giải pháp di dời dân, coi đây là biện pháp then chốt để giảm thiểu thiệt hại.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, khi bão đổ bộ ban đêm, công tác xử lý sẽ khó khăn hơn, do đó các địa phương cần nắm chắc địa bàn, rà soát lại phương án, phân công lực lượng, nhất là ở khu vực Kỳ Anh – nơi đã có gió cấp 7-8, dự báo có thể lên tới cấp 11-12, giật cấp 14. Hà Tĩnh cần đặc biệt chú ý các tuyến đê điều, an toàn người dân, tài sản và công trình trọng yếu.
Tại Thanh Hóa, đến khoảng 21g10 tối ngày 28-9, trời bắt đầu mưa lớn, người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường để đảm bảo an toàn trước ảnh hưởng của bão số 10.
Hiện UBND tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Tổ chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10 khu vực miền núi do Trưởng ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh làm tổ trưởng. Thành viên tổ gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Sở Y tế.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương, sẵn sàng giúp dân ứng phó. Các đơn vị duy trì 100% quân số trực, chủ động cơ động khi có tình huống khẩn cấp.
Tại các xã Bát Mọt, Yên Nhân, Quan Sơn, Mường Lát đã sơ tán hơn 330 hộ dân với gần 1.400 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cùng với đó, hàng nghìn phương tiện, hơn 20 tấn lương thực, nhu yếu phẩm đã được chuyển khẩn cấp tới các địa bàn trọng điểm.
Trong ngày 28-9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Ảnh: Công an phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa đưa người dân đến nơi tránh trú an toàn.
Chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về việc ứng phó bão số 10 (Bualoi)
Ngày 28-9, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 17940-CV/VPTW về việc ứng phó với bão số 10 (Bualoi).
Công văn gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban đảng Trung ương; Đảng ủy các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Công văn nêu: Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 28/09/2025, bão số 10 (Bualoi) ở vùng ven biển Quảng Trị - thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Huế khoảng 170 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 15.
Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/giờ, vào đất liền, gây gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14, mưa lớn từ 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm, thuỷ triều dâng cao từ 1 - 1,5m, trực tiếp ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, nhất là từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng trong các ngày 28 - 30/9/2025 và các ngày sau; nguy cơ rất cao gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá; đe dọa các tuyến đê trực diện biển, an toàn của các hồ chứa nước.
Bão số 10 rất mạnh, di chuyển nhanh với tốc độ bất thường, diễn biến rất phức tạp, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm. Trước tình hình trên, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo:
1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu vực bị ảnh hưởng khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, chủ động ứng phó với Bão số 10 và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá, ngập lụt, đe dọa hệ thống đê trực diện biển và các hồ chứa nước; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra; hằng ngày cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng (trước 16 giờ hằng ngày).
2. Giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, hằng ngày báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình liên quan.
Hình ảnh ngay lúc này tại cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam nối quốc lộ 1A tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An ít phương tiện, người dân đi qua.
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT), để chủ động ứng phó với bão số 10, các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình- Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán 11.340 hộ/28.563 người tại khu vực nguy hiểm.
Trong đó, Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 1.716 hộ/6.958 người; Nghệ An 488 hộ/1.168 người; Hà Tĩnh 8.136 hộ/16.577 người; Quảng Trị 660 hộ/2.111 người; Huế 328 hộ/740 người; Đà Nẵng: 61 người; Quảng Ngãi: 12 hộ/54 người.
Hiện các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm.
Đến 17 giờ ngày 28-9, bão số 10 và mưa lớn đã làm 1 người chết (tại TP.Huế, do trượt chân bị nước cuốn trôi tối 27-9, đã tìm thấy thi thể); 4 người mất tích (Quảng Trị: 3 người tại Cửa Việt và xã Kim Phú; Đà Nẵng: 1 người tại xã Khâm Đức). Hiện các địa phương đang tiếp tục xác minh thông tin cụ thể đối với các trường hợp này.
Đồng thời, đã có 86 nhà hư hỏng, tốc mái (Nghệ An 01 nhà, Hà Tĩnh 03 nhà, Quảng Trị 06 nhà, Huế 76 nhà). Có 759,5 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; ngập lụt, ách tắc giao thông tại 5 điểm ngầm tràn trên đường quốc lộ 8C; quốc lộ 15D, 49C, 9B ở Hà Tĩnh và Quảng Trị và chia cắt tại một số ngầm tràn trên các tuyến đường giao thông nông thôn tại Quảng Trị.
Hủy 42 chuyến bay, hoãn 51 chuyến bay (tại các cảng hàng không Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân).
Đến 20 giờ đêm 28-9, tại địa bàn phường Trường Vinh, phường Thành Vinh, phường Cửa Lò… tỉnh Nghệ An (những địa phương gần phía Nam tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu có gió giật kèm mưa giông. Hàng ngàn hộ dân ở địa bàn xung yếu và các khu chung cư cũ (thuộc TP Vinh cũ) đã được sơ tán đến các công sở, trường học và khách sạn.
Ghi nhận tại các tuyến đường ở phường Trường Vinh, phường Thành Vinh, phường Cửa Lò thưa vắng người và xe đi lại. Hiện điện điện lực chưa cắt điện lưới để phòng, chống bão.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cũng vừa ký công văn hỏa tốc về việc cấm đường tạm thời phòng, chống bão số 10 năm 2025.
Theo đó, trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền (dự kiến từ 23 giờ ngày 28-9 đến 4 giờ ngày 29-9), yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe. Thời gian thực hiện cấm đường tạm thời: Bắt đầu từ 23 giờ 00 phút ngày 28-9 (đến khi bão đi qua địa bàn hoặc tình hình an toàn sẽ có thông báo sau).
Đồng thời, để tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở NN&MT, UBND các xã, phường xác định các tuyến đường xung yếu, ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, thời gian bão đi qua địa bàn để tổ chức giao thông, cấm đường tạm thời các phương tiện (trừ các phương tiện, lực lượng phòng, chống bão, lũ, làm nhiệm vụ), bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân.
Đối với các tuyến đường bị sạt lở, ngập úng, nhất là tại các địa bàn miền núi, UBND các xã, phường tổ chức cảnh báo, cử lực lượng trực cấm người, phương tiện qua lại, bảo đảm an toàn cho nhân dân.
Tối 28-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét.
Trong công điện, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi:
1. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.
2. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.
3. Tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lũ lớn; sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.
4. Tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn. Có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.
Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua. Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại nơi sơ tán, không để người dân tự ý quay lại khi chưa đảm bảo an toàn.
5. Phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét; rà soát triển khai phương án dự phòng cung cấp điện, sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt từ thôn, bản đến các cấp, không để gián đoạn thông tin. 6. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất…
Chiều tối ngày 28-9, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), tại tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa lớn, gió rít liên hồi, một số nhà dân vùng thấp trũng bị ngập, cây xanh gãy đổ.
Cụ thể, theo ghi nhận của PLO, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tại các xã phía Bắc tỉnh Quảng Trị như: Phú Trạch, Hòa Trạch và Quảng Trạch... có mưa rất lớn, gió giật mạnh, ven biển các xã này sóng biển dâng cao.
Ông Nguyễn Chí Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, cho biết chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ gồm dân quân, công an và đoàn viên thanh niên túc trực trên địa bàn.
Theo ông Thắng, các lực lượng sẽ phối hợp kiểm tra, rà soát những khu vực xung yếu, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người dân trong tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho bà con trước diễn biến phức tạp của bão.
Cùng ngày, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, mưa lớn kéo dài cũng gây ngập cục bộ ở nhiều điểm thấp trũng, một số nhà dân bị nước tràn vào, bà con phải kê cao tài sản để tránh hư hỏng. Nhiều tuyến đường chính và các khu dân cư ở vùng trũng thấp của phường Đồng Hới ngập khoảng 0,5 m.
Gần 18 giờ ngày 28-9, tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa, nhiều nơi mưa giông kèm gió giật mạnh. Lượng mưa ghi nhận tại nhiều nơi đều vượt 100 mm, cá biệt Hương Vĩnh đạt 165,2 mm.
Mặc dù bão số 10 chưa đổ bộ, nhưng từ chiều tối 28-9, khu vực vùng biển Hà Tĩnh đã có gió giật rất mạnh, gây mưa to trên diện rộng và sóng biển dâng cao. Sóng biển đã gây sự cố sạt lở tuyến Kè bờ biển ở xã Cẩm Nhượng (cũ) thuộc xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh. Trong đêm nay, công an, biên phòng, dân quân cùng bà con nhân dân khẩn trương khắc phục. Trong khi đó, chân đê Tả Nghèn đi qua thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) đã bị tái sụt lở chừng 50m và có nguy cơ lan rộng.
Theo Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết, dự báo từ chiều tối 28-9 đến ngày 29-9, khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400 mm. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện ở Hà Tĩnh cơ bản còn dung tích đón lũ, đang vận hành điều tiết xả với lưu lượng từ 10-476 m³/s. Mực nước trên các sông chính như Ngàn Phố, Ngàn Sâu, Sông La… vẫn dưới báo động 1.
Đến 16 giờ 30 cùng ngày, toàn tỉnh đã sơ tán 8.908 hộ dân với 18.394 người, trong đó khu vực ven biển 12.560 người, đạt hơn 103% kế hoạch. Toàn bộ 3.983 tàu thuyền với gần 11.000 lao động đã vào nơi tránh trú an toàn, tỉnh đã cấm biển từ sáng 27-9.
Hệ thống đê biển, đê xung yếu được gia cố khẩn cấp. Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng huy động hơn 4.600 cán bộ, chiến sĩ, cùng 4.500 đoàn viên thanh niên tham gia chằng chống, hỗ trợ di dời dân và bảo vệ công trình trọng điểm.
Một số tuyến đường tại Hồng Lộc, Thượng Đức, Sơn Hồng, Vũ Quang bị ngập, sạt lở cục bộ, 19 hộ dân ở Hồng Lộc bị ngập. Bước đầu ghi nhận 2 cột điện cao thế đổ, ba nhà dân và một trường học tốc mái.
