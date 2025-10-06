Vụ tàu cá bị tàu nước ngoài tông chìm ở vùng biển Khánh Hòa: Tìm thấy thi thể thuyền trưởng 06/10/2025 13:15

(PLO)- Nhóm thợ lặn tìm thấy thi thể thuyền trưởng tàu cá ngư dân Gia Lai bị tàu nước ngoài tông chìm ở vùng biển tỉnh Khánh Hòa ở độ sâu 60 mét.

Ngày 6-10, trao đổi với PLO, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cát Khánh (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai), cho biết thi thể thuyền trưởng tàu cá BĐ-83019-TS bị tàu nước ngoài tông chìm ở vùng biển Khánh Hòa đã được tìm thấy và đang đưa lên bờ.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, thi thể ông Nguyễn Trần U (49 tuổi, trú thôn An Quang Tây, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai), thuyền trưởng tàu cá BĐ-83019-TS đã được nhóm thợ lặn tìm thấy lúc 11 giờ ngày 6-10, ở độ sâu khoảng 60 mét. Hiện, gia đình đang đưa thi thể nạn nhân vào đất liền.

Ảnh minh họa.

Trước đó, sau khi tai nạn xảy ra, gia đình nạn nhân đã thuê ba nhóm thợ lặn chuyên nghiệp ở Khánh Hòa, TP.HCM và Quảng Ngãi thực hiện tìm kiếm. Do vị trí tàu chìm có độ sâu lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Về thông tin tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc đâm chìm tàu cá BĐ-83019-TS, hiện Cảng vụ Hàng hải của tỉnh Khánh Hòa đang thụ lý, xác minh.

Liên quan vụ tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc tông chìm tàu cá ngư dân Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo, giao Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Cát Khánh liên lạc với các tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu cá bị đâm chìm để nắm thông tin và kịp thời đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Đồng thời, chỉ đạo Trạm Biên phòng Đề Gi liên lạc với Trạm Biên phòng Cà Ná, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn; thường xuyên duy trì liên lạc với gia đình, thân nhân thuyền trưởng, thuyền viên để nắm tình hình.

Đề nghị Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực IV, Vùng 4 Hải quân, Cảnh sát biển và các lực lượng khác có liên quan để tham gia phối hợp tìm kiếm, cứu nạn.