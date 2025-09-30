Phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị, nghi là ngư dân mất tích 30/09/2025 10:08

(PLO)- Người dân tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện hai thi thể trôi dạt vào bờ biển, nghi là hai trong số chín ngư dân mất tích trong vụ hai tàu cá gặp nạn.

Ngày 30-9, UBND xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện hai thi thể trôi dạt vào bờ biển, nghi là của các ngư dân mất tích trong vụ hai tàu cá bị nước cuốn trôi do đứt dây neo vào đêm 28-9.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị, hai thi thể trôi dạt được người dân phát hiện vào khoảng 6 giờ cùng ngày tại bờ biển thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch (cách Lăng ông khoảng 200m về hướng Đông Nam).

Thi thể còn lại trôi dạt vào bờ biển thôn Tiền Phong, cách Lăng ông khoảng 3km về hướng Đông Nam.

Các lực lượng chức năng trục vớt tàu cá BV-92756TS tối ngày 29-9. Ảnh: B.T

Nhận được tin báo, đơn vị cử bốn người do Đội trưởng Trinh sát phụ trách đến hiện trường phối hợp với Công an xã tiến hành bảo vệ hiện trường, thông báo cho Phòng Kỹ thuật hình sự Công tỉnh Quảng Trị và các lực lượng chức năng để tiến hành các thủ tục pháp lý.

Theo bà Nguyễn Thị Bé (chủ tàu), hai thi thể này là Nguyễn Văn Cảnh (31 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp – là thợ sửa máy) và Trần Hoàng Thọ (41 tuổi, ngụ tỉnh An Giang – là thuyền trưởng)

Hiện, các lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm bảy ngư dân mất tích còn lại dọc theo bờ biển từ xã Bắc Trạch đến xã Nam Trạch.

Video lực lượng chức năng trục vớt tàu BV-92756TS sau khi được phát hiện lật úp.

Như PLO đã thông tin, vào lúc 23 giờ 30 phút, ngày 28-9, hai tàu cá BV-92756TS và BV-92754TS với tổng cộng 13 thuyền viên đang neo đậu tại tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh (sát cầu Gianh) thì bất ngờ đứt dây neo do mưa bão lớn và bị nước cuốn trôi tự do trên vùng biển Quảng Trị.

Thời điểm hai tàu gặp nạn, có bốn thuyền viên bơi được vào bờ an toàn, hiện còn chín người đang mất tích.