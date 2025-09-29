Phát hiện tàu cá mất tích bị lật úp, 9 ngư dân chưa liên lạc được 29/09/2025 11:29

(PLO)- Quá trình triển khai tìm kiếm 9 thuyền viên trên 2 tàu cá mất tích do bị đứt neo, lực lượng chức năng Quảng Trị đã phát hiện 1 tàu cá trong tình trạng bị lật úp.

Đến 9 giờ 25 phút ngày 29-9, tổ tuần tra của Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện tàu BV-92756TS đang trôi dạt vào bờ, cách bờ khoảng 50m thuộc thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị.

1 trong 2 tàu cá mất tích do bị nước cuốn trôi khi đứt dây neo được phát hiện trong tình trạng lật úp. Ảnh: B.T

Tại thời điểm phát hiện, tàu cá BV-92756TS bị lật úp nằm cách bờ khoảng 50m, một phần đáy tàu nhô lên trên mặt nước.

Lực lượng chức năng Quảng Trị đang khẩn trương lên phương án cứu hộ và trục vớt chiếc tàu bị lật úp.

9 thuyền viên mất tích hiện vẫn chưa được xác định. Ảnh: B.T

Như PLO đã thông tin, vào lúc 23 giờ 30 phút, ngày 28-9, hai tàu cá BV-92756TS và BV-92754TS với tổng cộng 13 thuyền viên, đang neo đậu tại tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh (sát cầu Gianh) thì đứt dây neo do mưa bão lớn và bị nước cuốn trôi tự do trên vùng biển Quảng Trị.

Thời điểm hai tàu gặp nạn, có bốn thuyền viên đã bơi được vào bờ an toàn, hiện còn chín người đang mất liên lạc.