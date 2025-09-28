Vụ 40 học sinh nghi ngộ độc nhập viện: Phó hiệu trưởng lên tiếng 28/09/2025 14:54

Ngày 28-9, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, cho biết địa phương đang xác minh các thông tin liên quan đối với bà ĐTHH - Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Kim Thủy sau vụ 40 học sinh trường này phải nhập viện cấp cứu.

Nhiều em học sinh sau khi ăn bữa sáng ở trường đã xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được chăm sóc tại phòng y tế trường. Ảnh: CTV

Cụ thể, sau khi xảy ra sự việc 40 học sinh Trường PTDTBT tiểu học Kim Thủy phải nhập viện cấp cứu, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 40 giây ghi lại cảnh nhiều học sinh có triệu chứng ngộ độc nằm tại phòng y tế của trường.

Trong đoạn clip, người được cho là bà ĐTHH, Phó hiệu trưởng nhà trường đã ngăn cản việc đưa học sinh đi bệnh viện, mặc dù có đề nghị của nhân viên y tế.

“Anh để nguyên tại chỗ. Em khẳng định 100% các em không bị sao cả. Khẳng định 100%, không đưa đi viện. Mình hiệu trưởng hiệu phó phải xử lý công việc. Các em bình thường, để đó, không có vấn đề chi hết”, người được cho là bà H nói trong đoạn clip.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh người được cho là bà ĐTHH, Phó hiệu trưởng nhà trường đã ngăn cản việc đưa học sinh đi bệnh viện dù có đề nghị của nhân viên y tế.

Liên quan đến sự việc nói trên, bà ĐTHH, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy, xác nhận mình chính là người trong đoạn clip hơn 40 giây được lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, vị nữ phó hiệu trưởng này cho rằng đoạn clip này là không đầy đủ và chỉ ghi lại một phần sự việc ngày hôm đó.

Theo lời bà ĐTHH, thời điểm nhiều học sinh có biểu hiện đau bụng và nằm ở phòng y tế, bà không đồng ý cho đưa các em đi bệnh viện ngay bằng xe máy vì muốn chờ xe ô tô để đảm bảo an toàn.

Bà cũng cho biết, việc nói học sinh “không có vấn đề chi hết” chỉ nhằm mục đích trấn an phụ huynh, giáo viên và học sinh vào thời điểm đó.

“Lúc đó nói vậy là để trấn an phụ huynh, giáo viên và học sinh để yên tâm trong thời gian đưa đi bệnh viện. Như bác sĩ ở bệnh viện, khi mổ hay điều trị bệnh nhân, hỏi han để trấn an tinh thần bệnh nhân ru vào giấc ngủ. Tôi làm những phương pháp giúp học sinh khỏi xôn xao và lo lắng, giáo viên cũng yên tâm”, bà H cho biết.

Trước câu hỏi về khả năng sự chậm trễ có thể làm bệnh tình học sinh nặng hơn, bà ĐTHH cho rằng khi đó bà chỉ muốn trấn an và lựa chọn cách xử lý phù hợp. Sau đó, nhà trường cũng đã phối hợp đưa các em học sinh đi cấp cứu bằng xe ô tô.

40 em học sinh nghi ngộ độc cấp cứu sau khi nhập viện cấp cứu, sức khỏe đã cơ bản ổn định. Ảnh: BẢO THIÊN

Liên quan đến sự việc, UBND xã Kim Ngân cũng cho biết sau khi vận hành chính quyền hai cấp đến nay, địa phương cũng đã tiếp nhận nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo đối với bà ĐTHH, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT tiểu học Kim Thủy.

Nội dung đơn liên quan đến công tác quản lý, bữa ăn bán trú và nhiều vấn đề nội bộ nhà trường. UBND xã đã giao phòng Văn hóa - Xã hội tiến hành xác minh, làm rõ và sẽ báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.

UBND xã Kim Ngân khẳng định sẽ phối hợp cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Như PLO đã đưa tin, sáng 26-9, sau bữa ăn sáng với món bánh tày tại Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy, nhiều học sinh có các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy...

Ngay sau đó, trường đã phối hợp chính quyền và phụ huynh huy động xe chở 40 học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy để cấp cứu. Nhờ được các y bác sĩ điều trị kịp thời, sức khỏe của 40 học sinh đã cơ bản ổn định.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra nguồn gốc và ngành y tế đã lấy mẫu thực phẩm gửi kiểm tra.