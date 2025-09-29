9 thuyền viên mất tích cùng 2 tàu cá do bị đứt dây neo ở Quảng Trị 29/09/2025 09:01

(PLO)- Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn 9 thuyền viên mất tích trên hai tàu cá bị đứt dây neo, trôi tự do khi đang neo đậu tránh trú bão số 10.

Ngày 29-9, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm chín thuyền viên trên hai tàu cá bị đứt dây neo, trôi tự do vào đêm qua.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương phối hợp, tổ chức tìm kiếm ngay trong đêm. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 45 phút, ngày 28-9, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh và Đồn biên phòng Lý Hòa, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo về việc hai tàu cá bị đứt dây neo, trôi tự do khi đang neo đậu tại phường Bắc Gianh.

Hai tàu cá gặp nạn mang số hiệu BV-92756TS và BV-92754TS, trên hai tàu có tất cả 13 thuyền viên. Thời điểm tàu cá gặp nạn, đã có bốn thuyền viên bơi được vào bờ, chín thuyền viên còn lại hiện vẫn đang mất tích.

Ngay trong đêm xảy ra sự việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Tuy nhiên, do đêm tối, mất điện lưới trên diện rộng, mưa lớn, gió thổi mạnh khiến công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích gặp nhiều khó khăn.

Hiện, Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Gió giật mạnh khiến mái tôn bị cuốn bay tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: B.T

Theo ghi nhận của PLO, từ tối ngày 28-9 đến rạng sáng 29-9, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn các xã phía Bắc tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa lớn, gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh, trụ điện bị gãy đổ, nhiều mái tôn bị cuốn bay.