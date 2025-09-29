Ngư dân thoát chết kể lại phút sinh tử lúc 2 tàu cá bị sóng dữ cuốn trôi ở Quảng Trị 29/09/2025 17:48

(PLO)-Trong tâm trí của những ngư dân thoát chết vẫn còn đó ký ức kinh hoàng về những con sóng nhấn chìm sâu 7-8m, kế mưu sinh bị đánh chìm sau 15 phút đứt neo trôi tự do và niềm hi vọng đối với 9 người còn mất tích…

Khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 28-9, khi bão số 10 (Bualoi) đang quần thảo dữ dội trên vùng ven biển phía bắc tỉnh Quảng Trị, tai họa bất ngờ ập đến khu vực neo đậu tại bờ bắc tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh. Hai tàu cá lớn mang số hiệu BV-92756-TS và BV-92754-TS, với tổng số 13 ngư dân, bất ngờ bị đứt dây neo và trôi tự do, đối mặt với sự cuồng nộ của biển cả.

Trong số 13 ngư dân, 4 người may mắn được sóng đánh dạt vào bờ, thoát chết trong gang tấc, 9 người còn lại hiện vẫn đang bặt vô âm tín giữa biển cả lạnh giá.

Lực lượng chức năng Quảng Trị nỗ lực trục vớt tàu cá gặp nạn. Ảnh: B.T

“Nghĩ lúc đó xong đời luôn rồi”

Tại Hải đội Biên phòng 1, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, bốn ngư dân thoát chết đang được chăm sóc y tế. Họ kiệt sức, mệt mỏi, một số người nằm thiếp đi trên giường sau một đêm vật lộn với tử thần.

Ngồi run rẩy trong phòng nghỉ, ngư dân Nguyễn Trọng Chí (50 tuổi, quê tỉnh An Giang) là một trong số bốn ngư dân may mắn thoát chết kể lại với chúng tôi về khoảnh khắc kinh hoàng vào đêm qua. Theo ông Chí, lúc đó khoảng 20 giờ 30 phút, 13 anh em đang kiểm tra kỹ thuật trên hai tàu thì gió bắt đầu giật mạnh, mưa như trút nước.

"Con tàu BV-92754TS chao đảo rồi đứt neo, bị sóng đánh trôi dạt ra ngoài cửa biển. Lúc đó, chúng tôi cố gắng cho máy chạy nhưng không lên nổi vì sóng gió lớn quá. Chỉ trong vòng 15 phút, con tàu bị sóng lớn đánh liên tục và chìm hẳn," ông Chí kể lại.

Ông Nguyễn Trọng Chí (ngoài cùng bên trái) kể lại phút giây sinh tử giữa sóng dữ. Ảnh: B.T

Giữa bóng đêm tối mịt, không nhìn thấy bờ bến, các thuyền viên chỉ còn cách tự cứu lấy mình. Ông Chí và một số anh em mặc vội áo phao, nhảy khỏi tàu và mặc cho sóng dữ nhấn chìm.

Tiếp lời, ngư dân SaLêH (36 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), người đi cùng tàu với ông Chí, cũng may mắn thoát chết, cho biết dù đã mặc áo phao, sóng bão vẫn không buông tha.

"Sóng rất cao, gió thổi mạnh, chúng tôi không thể bơi nổi mà chỉ biết thả người cho sóng gió đẩy đi. Dù có áo phao, sóng vẫn nhấn người chìm sâu xuống 7-8 mét rồi lại hất lên, chỉ kịp nổi lên để lấy hơi thở sau đó lại bị nhấn xuống," anh SaLêH ám ảnh.

Ngư dân SaLêH vẫn chưa hết bàng hoàng sau đêm ngày 28-9. Ảnh: B.T

Nghẹn lại một lúc, anh SaLêH nói tiếp, khoảnh khắc tuyệt vọng nhất có lẽ là lúc mọi người lao xuống nước mặc áo phao hết nhưng sau đó sóng vỗ một lượt, nhìn lên không còn thấy ai hết nữa.

"Ngoài biển lúc đó tối, trời mịt mù. Mặc áo phao rồi mà sóng đánh liên tục chịu không nổi. Tôi nghĩ lúc đó xong đời luôn rồi, chuyến này không nghĩ mình còn được sống nữa", anh SaLêH nghẹn giọng.

Sau một đêm dài vật lộn với sóng dữ, ông Chí và anh SaLêH cùng hai thuyền viên khác được sóng đánh dạt vào bờ, cách vị trí chìm tàu khoảng 4-5 cây số. Họ đã may mắn sống sót, nhưng nỗi ám ảnh cùng sự lo lắng cho chín người bạn thuyền đang mất tích vẫn còn hiện hữu.

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ việc. Ảnh: B.T

Nỗ lực tìm kiếm người mất tích

Ngay trong đêm xảy ra sự việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng vũ trang đã có mặt tại hiện trường họp bàn phương án khẩn cấp. Các đồn biên phòng tuyến biển Quảng Trị và Hải đội 1 đã tổ chức 3 tổ tuần tra gồm 50 cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm sóng nước, tổ chức tuần tra dọc bờ sông Gianh và ven biển để tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích.

Đến sáng 29-9, một trong hai tàu mất tích đã được phát hiện khi trôi dạt vào bờ biển xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị trong tình trạng bị lật úp.

Tại hiện trường, Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã lên phương án khẩn cấp để trục vớt con tàu. Theo người dân địa phương, khả năng vẫn còn người mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên, sóng biển vẫn dâng cao, gió thổi mạnh khiến việc tiếp cận tàu trở nên vô cùng khó khăn và nguy hiểm.

Bà Nguyễn Thị Bé, chủ tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS khóc nghẹn bên bờ biển.

Trên bờ biển, bà Nguyễn Thị Bé (54 tuổi, ngụ xã Long Hải, TP. HCM) là chủ hai tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS, ngồi gục trên bãi cát với đôi mắt đỏ hoe. Khi sự cố xảy ra, bà Bé ở trên bờ, trên hai tàu không có người thân của bà, nhưng với bà, tất cả họ đều là những người gắn bó không khác gì người thân.

Hiện Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng đang nỗ lực hết sức, không quản ngại hiểm nguy để tìm kiếm 9 thuyền viên đang mất tích.