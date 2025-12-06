TP.HCM: Cháy nhà lúc sáng sớm ở phường Hiệp Bình, người đàn ông mắc kẹt tử vong 06/12/2025 09:26

(PLO)- Ngọn lửa bùng phát tại một căn nhà trong hẻm 72 đường số 4, phường Hiệp Bình, TP.HCM, khiến một người đàn ông mắc kẹt bên trong và tử vong.

Sáng 6-12, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trong hẻm 72 đường số 4, phường Hiệp Bình, TP.HCM khiến một người đàn ông bị mắc kẹt và tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên tại tầng 1 căn nhà trong hẻm 72. Nhiều người dùng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa nhưng không hiệu quả.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Hiệp Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, dập lửa. Đám cháy sau đó được khống chế hoàn toàn.

Một mảng tường gạch phía sau căn nhà bị đổ sập.

Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện ông TCT (47 tuổi) đã tử vong.

Nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra cháy có tiếng nổ lớn, phần tường gạch phía sau căn nhà bị vỡ, tạo thành một lỗ lớn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.