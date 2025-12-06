Trên đường đi hái cà phê, 2 mẹ con đuối nước tử vong 06/12/2025 08:40

(PLO)- Trên đường đi hái cà phê, hai mẹ con ở Đắk Lắk không may bị rơi xuống ruộng còn ngập sâu trong nước và tử vong thương tâm.

Ngày 6-12, một lãnh đạo UBND xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai mẹ con tử vong thương tâm.

Người dân hỗ trợ tìm kiếm mẹ con bà T. Ảnh: N.D

“Hai mẹ con đi rẫy hái cà phê thì bị rơi xuống ruộng, bị đuối nước, tử vong thương tâm. Chúng tôi đang đến thăm hỏi, động viên gia đình”, lãnh đạo này thông tin.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 5-12, bà TTT (39 tuổi, ngụ xã Krông Ana), dùng xe máy chở theo con gái là HTAV (6 tuổi, học lớp 1), di chuyển vào khu vực rẫy trên địa bàn để hái cà phê.

Khi di chuyển trên đường nội đồng, bà T. nghi bị lạc tay lái khiến xe máy cùng hai mẹ con rơi xuống ruộng còn ngập sâu trong nước, nên bị nước cuốn mất tích. Ngay khi phát hiện vụ việc, người đi đường và lực lượng chức năng đã nhanh chóng ứng cứu, tìm kiếm hai mẹ con bà T.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: N.D

Tuy nhiên, do mực nước dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến chiều muộn và tối cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân lần lượt tìm kiếm được thi thể bà T và con gái và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.