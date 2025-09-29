Quảng Trị: Phát hiện tàu cá mất tích bị lật úp, số phận 9 ngư dân chưa xác định 29/09/2025 15:11

(PLO)- Trong quá trình triển khai tìm kiếm 9 thuyền viên trên 2 tàu cá mất tích do bị đứt neo, lực lượng chức năng Quảng Trị đã phát hiện 1 tàu cá trong tình trạng bị lật úp.

Ngày 29-9, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang triển khai tìm kiếm hai tàu cá mất tích với 9 thuyền viên trên tàu do đứt dây neo, trôi tự do trên vùng biển tỉnh Quảng Trị.

Ghi nhận PLO, đến 9 giờ 25 phút cùng ngày, tổ tuần tra của BĐBP tỉnh Quảng Trị đã phát hiện tàu BV-92756TS đang trôi dạt vào bờ, cách bờ khoảng 50m thuộc thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch.

Tại thời điểm phát hiện, tàu cá BV-92756TS bị lật úp nằm cách bờ khoảng 50m, một phần đáy tàu nhô lên trên mặt nước.

Lực lượng chức năng Quảng Trị đang khẩn trương lên phương án cứu hộ và trục vớt chiếc tàu bị lật úp để xác định bên trong có thuyền viên nào không.