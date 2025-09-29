Bão số 10 và mưa lũ khiến 11 người chết 29/09/2025 13:54

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bão số 10 và mưa lũ tập trung tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa các gia đình có người bị nạn.

Ngày 29-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 176 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Đà Nẵng, Gia Lai và TP.HCM; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Tại Công điện, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có người bị nạn, mất tích, bị thương, thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lãnh đạo các cơ quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ.

Trong đó, tập trung tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa các gia đình có người bị nạn; phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng theo phong tục của địa phương.

Kế đó, tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương; huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích, mất liên lạc với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất.

Đồng thời, huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục… tại các địa bàn bị chia cắt.

Bão số 10 đã khiến nhiều khu vực bị chia cắt trên diện rộng. Ảnh: ĐẮC LAM

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an và các bộ, ngành liên quan chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng quân đội, công an kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và nhân dân triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai bão, lũ.

Mặt khác, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ động triển khai thực hiện khẩn trương biện pháp khắc phục hậu quả bão số 10, mưa lũ sau bão theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ trước đó.

Chủ động giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ sau bão.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả khắc phục hậu quả bão, mưa lũ trước 15 giờ hằng ngày.