Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn trước tình trạng 'bão chồng bão hiếm gặp' 29/09/2025 12:08

(PLO)- Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT tại khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 10 kịp thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh nội trú, bán trú quản lý chặt chẽ học sinh.

Ngày 29-9, Bộ GD&ĐT ban hành công điện gửi giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra về việc chủ động ứng phó bão số 10.

Theo đó, công điện nêu rõ bão số 10 đã đi vào Biển Đông đang di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

"Tình trạng bão chồng bão là hiện tượng thời tiết rất hiếm gặp, diễn biến rất phức tạp, gây ra nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống và ứng phó thiên tai" - công điện nêu.

Lực lượng bộ đội hỗ trợ các trường học trên địa bàn Quảng Trị phòng chống bão số 10. Ảnh: B.T

Trước tình hình trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT tại khu vực chịu ảnh hưởng kịp thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh nội trú, bán trú quản lý chặt chẽ học sinh.

Việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình theo kế hoạch, chỉ đạo của chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Cùng với đó, các đơn vị khẩn trương di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, tài liệu lên tầng cao để tránh hư hại do ngập nước, đặc biệt tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa; liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại, báo cáo UBND cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ GD&ĐT để tổng hợp báo cáo Chính phủ.