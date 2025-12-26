Hiệu trưởng tại TP.HCM nói gì về đề xuất cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 14 ngày? 26/12/2025 10:57

(PLO)- Nhiều hiệu trưởng khẳng định việc học sinh nghỉ Tết Nguyên đán tối đa 2 tuần không ảnh hưởng đến chương trình học. Các trường hoàn toàn chủ động được kế hoạch giáo dục.

Theo tờ trình của Sở GD&ĐT TP.HCM gửi UBND TP, học sinh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 12 đến 22-2-2026 (từ 25 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng). Với lịch này, các em sẽ được nghỉ 11 ngày.

Cũng theo văn bản trên, tùy tình hình thực tế, hiệu trưởng có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán tối đa hai tuần. Việc này phải trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng và phù hợp kế hoạch năm học.

Học sinh Trường THPT Trần Phú, Phường Phú Thọ Hoà trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo ghi nhận, nhiều cán bộ quản lý cho biết nếu phương án của Sở GD&ĐT được UBND TP.HCM thông qua, họ sẵn sàng cho học sinh nghỉ Tết 14 ngày.

Ông Lê Phú Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phước, xã Bình Chánh, chia sẻ trường sẽ cho học sinh nghỉ tối đa hai tuần. Tiến độ học tập của các em vẫn đảm bảo nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và hình thức dạy trực tuyến.

Theo ông Hải, việc linh hoạt nghỉ Tết phù hợp với thực tế nhiều học sinh ở xa, cần thời gian di chuyển về quê đón Tết cổ truyền, sum họp cùng gia đình.

“Linh hoạt là tốt, nhưng các trường vẫn phải đảm bảo nội dung dạy và học theo quy định của ngành” - ông Hải nói.

Ông Hải khẳng định trường sẽ căn cứ tình hình thực tế để bố trí lịch nghỉ phù hợp và thuận tiện nhất cho phụ huynh và học sinh.

Tương tự, cán bộ quản lý tại một ngôi trường ở phường Tân Định, cho biết việc học sinh nghỉ 14 ngày không ảnh hưởng đến học tập.

“Theo khung kế hoạch năm học của Bộ GD&ĐT, các trường phổ thông sẽ dạy 35 tuần thực học và mỗi môn học được phân bổ số tiết cụ thể. Do đó, căn cứ vào tình hình thực tế, trường sẽ sắp xếp, bố trí giảng dạy đủ chương trình đến khi kết thúc năm học" - vị này bày tỏ.

Cũng theo vị quản lý trên, trường hợp phụ huynh đã sắp xếp kế hoạch về quê, trường vẫn tạo điều kiện để các em nghỉ đúng nhu cầu của gia đình. Khi học sinh trở lại, trường sẽ tổ chức bồi dưỡng, củng cố kiến thức để đảm bảo chất lượng học tập.

Đồng quan điểm, hiệu trưởng một trường tại phường Phú Thạnh khẳng định nếu UBND TP.HCM đồng ý phương án của Sở GD&ĐT, trường sẽ cho học sinh nghỉ 2 tuần.

“Phụ huynh mong lịch nghỉ Tết lâu lắm rồi. Thời gian này, họ suốt ngày hỏi tôi xem có được nghỉ 2 tuần không để còn mua vé về quê?” - vị này nói thêm.

Vị này chia sẻ, dù nghỉ 2 tuần nhưng chương trình học không bị ảnh hưởng do còn tuần dự trữ. Các trường hoàn toàn có thể chủ động sắp xếp chương trình học một cách hợp lý.

Ông Phạm Ngọc Lưu, Hiệu trưởng Trường THCS Trường Thạnh, phường Long Phước, cho hay sau khi phương án được thông qua, ông sẽ họp hội đồng sư phạm để thống nhất. Việc nghỉ Tết sớm sẽ tiện cho học sinh và phụ huynh về quê, đi lại đỡ vất vả và có thêm thời gian sum họp.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, song cần đảm bảo đủ 35 tuần thực học. Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18-1-2026, kỳ II trước 31-5.

Đến nay, đã có khoảng 5 địa phương công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh, chủ yếu từ 11 đến 13 ngày. Riêng Hà Nội tối đa là 9 ngày.