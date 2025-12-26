Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh TP.HCM 26/12/2025 21:50

(PLO)- Học sinh TP.HCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 12-2 (tức 25 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 22-2 (mùng 6 tháng Giêng âm lịch).

UBND TP.HCM vừa ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ của ngành GD&ĐT TP.HCM.

Xét tờ trình của Sở GD&ĐT TP.HCM về lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh, Chủ tịch UBND TP có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chấp thuận đề xuất của Sở GD&ĐT tại tờ trình nêu trên; thống nhất thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM từ ngày 12-2-2026 (tức 25 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 22-2-2026 (mùng 6 tháng Giêng âm lịch). Như vậy học sinh TP.HCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày.

UBND TP.HCM giao Sở GD&ĐT có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở giáo dục.

Hiện nay nhiều địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh. Trong đó, học sinh Cần Thơ được nghỉ 11 ngày. Hà Nội đã chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh, từ ngày 16 đến 20-2-2026, nếu kết hợp bốn ngày cuối tuần, kỳ nghỉ có thể lên 9 ngày.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, song cần đảm bảo đủ 35 tuần. Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18-1-2026, kỳ II trước 31-5.