U22 Việt Nam lội ngược dòng kịch tính, giành vàng SEA Games ngay sân Thái Lan

(PLO)- Đêm 18-12, U22 Việt Nam bị chủ nhà Thái Lan dẫn 2-0 nhưng vẫn thắng ngược 3-2 ở trận tranh huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Việt Nam﻿ lội ngược dòng kịch tính, giành vàng SEA Games ngay sân Thái Lan

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra vào tối ngày 18-12, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một màn trình diễn kiên cường để giành tấm huy chương vàng ngay trên sân vận động Rajamangala của Thái Lan.

