U22 Việt Nam﻿ lội ngược dòng kịch tính, giành vàng SEA Games ngay sân Thái Lan

(PLO)- Đêm 18-12, U22 Việt Nam bị chủ nhà Thái Lan dẫn 2-0 nhưng vẫn thắng ngược 3-2 ở trận tranh huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33.
