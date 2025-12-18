‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’: Cuộc chạy đua làm sạch dữ liệu xe 18/12/2025 13:00

(PLO)- Trước hạn 31-12, Công an TP.HCM đang tăng tốc rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện. Lực lượng công an xã, phường trực tiếp đến từng hộ dân xác minh thông tin, xử lý các trường hợp sai lệch, mua bán xe qua nhiều đời chủ, hướng tới dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Theo kế hoạch, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM phối hợp Công an xã, phường đối chiếu thông tin phương tiện, chủ xe, người lái xe do Cục CSGT cung cấp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương. Song song đó, lực lượng công an trực tiếp xác minh, thu thập thông tin thực tế của phương tiện và công dân cư trú trên địa bàn.

Để bảo đảm tiến độ, lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) không quản ngại “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lựa chọn khung giờ từ 17 giờ đến 21 giờ hằng ngày và các ngày cuối tuần làm “thời điểm vàng” để rà soát dữ liệu xe. Đây là thời gian người dân có mặt tại nhà, thuận lợi cho việc đối chiếu, xác minh thông tin.