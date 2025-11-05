TP.HCM còn hơn 12 triệu xe cần rà soát, Công an sẽ đến từng nhà lấy thông tin 05/11/2025 17:49

(PLO)- Công an TP.HCM cho hay còn hơn 12 triệu xe cần phải rà soát, thu thập và làm sạch dữ liệu.

Ngày 5-11, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết hiện TP còn hơn 12 triệu xe cần rà soát, thu thập và làm sạch dữ liệu. Do đó, yêu cầu “làm sạch dữ liệu”, “số hóa hồ sơ” trở thành một đòi hỏi cấp bách, không chỉ để phục vụ công tác nghiệp vụ mà còn tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức khi tham gia các dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Nhiều trường hợp thông tin không trùng khớp

Theo PC08, trong nhiều năm qua, công tác đăng ký và quản lý phương tiện trên địa bàn TP đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc giữ vững trật tự an toàn giao thông (TTATGT), hạn chế tình trạng xe gian, xe giả, xe không rõ nguồn gốc, đồng thời hỗ trợ lớn cho công tác điều tra, xử lý vi phạm TTATGT.

Lực lượng Công an cấp xã đến nhà từng hộ dân trên địa bàn để rà soát, đối chiếu, thu thập thông tin chủ xe và xe. Ảnh: PC08

Tuy nhiên, do lịch sử quản lý kéo dài qua nhiều giai đoạn, việc lưu trữ hồ sơ chủ yếu bằng hình thức thủ công, sự gia tăng nhanh chóng về số lượng phương tiện cơ giới, hiện TP có hàng triệu xe mô tô, ô tô đang lưu hành khiến hệ thống dữ liệu đăng ký xe trở nên khổng lồ, phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP.HCM đã triển khai kế hoạch về tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện trên toàn địa bàn, đồng thời tiến hành số hoá toàn bộ hồ sơ đăng ký xe.

Phòng PC08 đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cơ sở để tổ chức triển khai công việc theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”, tức dữ liệu phải chính xác, đầy đủ, không trùng lặp và có khả năng cập nhật, vận hành liên tục trong môi trường điện tử.

Công an các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM tiến hành đối chiếu dữ liệu giữa hệ thống đăng ký, quản lý xe và thông tin thực tế về phương tiện đang lưu hành. Công an cơ sở đã đến từng hộ dân, từng khu dân cư, khu nhà trọ để thu thập, xác minh thông tin phương tiện, hướng dẫn người dân kê khai lại dữ liệu xe và địa chỉ cư trú của chủ xe từ những ngày đầu đến nay đã thu thập trên 205.000 xe.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai, Công an TP.HCM đã ghi nhận nhiều trường hợp phương tiện có thông tin không trùng khớp giữa dữ liệu đăng ký và dữ liệu cư trú, chủ xe đã thay đổi chỗ ở, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và sang tên xe hoặc phương tiện không còn tồn tại thực tế.

Việc rà soát, đối chiếu thực địa giúp loại bỏ những dữ liệu “rác”, những trường hợp có sai sót, trùng lặp, hoặc chưa được định danh chính xác đều được ghi nhận để điều chỉnh và cập nhật vào hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo quyền và lợi ích, PC08 đề nghị người dân có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an cấp xã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin có liên quan đến xe và thông tin cá nhân cần thiết theo đề nghị của cơ quan Công an.

Để tránh những rủi ro về pháp lý, chủ xe đã chuyển nhượng xe nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi, sang tên theo quy định, cần đến cơ quan đăng ký xe để thực hiện khai báo, cung cấp thông tin về phương tiện cho cơ quan đăng ký xe hoặc thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Đối với người đang sử dụng xe đã mua xe qua nhiều tổ chức, cá nhân, không tìm thấy chủ xe đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe, phải nhanh chóng đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và sang tên xe theo quy định.

Hồ sơ lâu năm đã được gắn mã định danh

Hiện Công an TP.HCM đã số hóa được trên 76.000 hồ sơ xe. Những tập hồ sơ giấy lưu trữ lâu năm được chuyển đổi sang dạng dữ liệu điện tử, gắn mã định danh chủ sở hữu và phương tiện, lưu trữ trong hệ thống máy chủ bảo mật cao.

Công an cấp xã đến nhà người dân để thu thập thông tin còn thiếu liên quan đến xe, chủ xe để bổ sung, cập nhật tại TP.HCM. Ảnh: PC08

Việc này giúp cho người dân dễ dàng tra cứu, cập nhật và chia sẻ thông tin với các cơ quan chức năng khác như đăng kiểm, thuế, bảo hiểm, ngân hàng...

Việc số hoá hồ sơ không chỉ giúp giảm thiểu khối lượng lưu trữ vật lý, tiết kiệm chi phí, mà còn nâng cao khả năng truy xuất, đồng bộ thông tin, đảm bảo dữ liệu được cập nhật kịp thời, chính xác và có thể phục vụ công tác quản lý, xử lý vi phạm, điều tra nhanh chóng khi cần thiết.