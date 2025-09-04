Rút ngắn thời gian cấp, đổi giấy phép lái xe, giảm phí đăng ký xe... 04/09/2025 11:18

Thủ tướng vừa phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính về định danh và xác thực điện tử; quản lý xuất nhập cảnh; bảo đảm trật tự an toàn giao thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an năm 2025.

Theo đó, đối với thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử, giảm thời gian giải quyết từ 46 ngày xuống còn 31 ngày. Thủ tục thay đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử giảm thời gian giải quyết từ 40 ngày xuống còn 27 ngày. Thủ tục cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử giảm thời gian giải quyết từ 3 ngày xuống còn 2 ngày.

Rút ngắn thời gian cấp, cấp lại và đổi bằng lái xe

Thủ tướng cũng chấp thuận giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày làm việc xuống còn 4,5 ngày làm việc (giảm 2,5 ngày); giảm thời gian giải quyết thủ tục đổi giấy phép lái xe từ 5 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc (giảm 1,5 ngày); giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp lại giấy phép lái xe từ 5 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc (giảm 1,5 ngày).

Việc cấp giấy phép lái xe sẽ được rút ngắn so với quy định hiện hành. Ảnh: M.HOÀNG

Bỏ thủ tục cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe

Đáng chú ý, Thủ tướng đồng ý bỏ thủ tục cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe loại 1, 2 và 3 đối với trường hợp giấy phép bị hỏng, mất, thay đổi tên của Trung tâm sát hạch, bởi lẽ, hiện nay đã có bản điện tử nên việc cấp lại giấy phép trên là không cần thiết.

Trường hợp thay đổi tên Trung tâm sát hạch, cơ quan chức năng có thể điều chỉnh trên môi trường điện tử.

Giảm 30% phí, lệ phí đăng ký xe

Theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thì các thủ tục: Đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu; đổi và cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp... được bổ sung quy định kết quả đăng ký xe được tích hợp trên VNelD của cá nhân và giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh thành.

Song song đó, Thủ tướng đồng ý giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh thành khi thực hiện thủ tục: Đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp.

Chuyển quyền sở hữu xe trên Cổng dịch vụ công

Về thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe (đăng ký sang tên xe), nội dung đơn giản hóa gồm: Thí điểm triển khai giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên cổng dịch vụ công; thực hiện triển khai đối với các địa phương có dữ liệu hôn nhân đầy đủ.

Lý do thay thế hợp đồng mua bán xe công chứng, chứng thực bằng dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu xe trên Cổng dịch vụ công nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian thực hiện cho người dân. Bổ sung quy định kết quả đăng ký xe được tích hợp trên VNelD của cá nhân và giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh thành.