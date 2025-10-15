TP.HCM: Công an phường, xã sẽ đến từng hộ gia đình để rà soát, lấy thông tin đăng ký xe 15/10/2025 15:16

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe (GPLX), số hóa hồ sơ và đảm bảo hiệu quả việc kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia, Công an TP.HCM sẽ triển khai kế hoạch về tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe.

Số hóa hồ sơ phương tiện và giấy phép lái xe

﻿ Lực lượng Công an cấp xã đi đến các hộ dân để rà soát, lập danh sách GPLX chưa được cập nhật hoặc thiếu thông tin trên dữ liệu GPLX của Cục CSGT.

Theo đó, Công an TP.HCM giao cho Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) phối hợp với Công an cấp xã tổ chức đối chiếu giữa thông tin của xe, chủ xe và người lái xe do danh sách Cục CSGT cung cấp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương và trực tiếp xác minh, thu thập thực tế thông tin của xe và công dân cư trú trên địa bàn.

Người dân có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an cấp xã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin có liên quan đến xe và thông tin cá nhân cần thiết theo đề nghị của cơ quan Công an. Công an TP.HCM

Theo Công an TP.HCM, sau khi rà soát, đối chiếu dữ liệu và thu thập thông tin thực tế công dân cư trú tại địa phương, Công an cấp xã gửi kết quả về Phòng CSGT để tổng hợp, gửi về Cục CSGT để đối soát, cập nhật vào cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe và gửi kết quả về cơ quan đăng ký xe để cập nhật.

Việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện, cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Qua đó, bổ sung nguồn tài nguyên vào cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia của Bộ Công an, góp phần đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính trong lực lượng Công an nhân dân.

Cán bộ Công an Phường Nhiêu Lộc đến 1 hộ dân sinh sống trên địa bàn để rà soát, lập danh sách và hướng dẫn cấp đổi GPLX từ dạng giấy sang dạng PET.

Ngoài ra, trong đợt tổng rà soát làm sạch dữ liệu GPLX này, lực lượng Công an TP sẽ tổ chức thu thập thông tin, tuyên truyền, vận động người dân sinh sống trên địa bàn TP chuyển đổi sử dụng GPLX bằng vật liệu giấy bìa sang thẻ PET.

Công an xã sẽ đến từng nhà dân

Theo đó, Công an cấp xã sẽ tổ chức đến từng nhà dân, phát phiếu thu thập thông tin GPLX, hướng dẫn cho công dân thường trú, tạm trú hoặc cư trú trên địa bàn để kê khai đầy đủ theo mẫu.

Sau khi thu thập thông tin, Công an cấp xã tiến hành đối sánh thông tin của công dân cung cấp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đề nghị công dân cung cấp giấy phép lái xe và hồ sơ có liên quan (nếu có) để kiểm tra, lập danh sách gửi về Phòng CSGT đối chiếu.

Khi hồ sơ GPLX của công dân có đầy đủ thông tin, Phòng CSGT sẽ thông báo Công an cấp xã liên hệ công dân để tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại theo quy định. Trường hợp công dân đã được cấp GPLX mô tô bằng vật liệu giấy bìa nhưng bị mất, còn hồ sơ gốc đã được xác minh do cơ quan có thẩm quyền cấp, Phòng CSGT giải quyết thủ tục đổi GPLX.

Việc tổ chức tổng rà soát làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, GPLX của Công an TP.HCM không chỉ là giải pháp hữu hiệu cho công tác quản lý nhà nước mà còn đem lại lợi ích thiết thực cho người dân khi lực lượng Công an bắt đầu chuyển trạng thái từ bị động sang chủ động, lấy người dân làm chủ thể, làm trọng tâm với tinh thần vì Nhân dân phục vụ.

Trong thời gian thực hiện tổng rà soát, lực lượng Công an cấp xã sẽ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương đi từng ngõ - gõ cửa từng nhà để thu thập thông tin của xe, chủ xe, người lái xe, thống kê và hướng dẫn thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX cho những trường hợp đảm bảo đạt yêu cầu theo quy định.

Kế hoạch này sẽ được tổ chức thực hiện và hoàn thành trước ngày 31-12-2025.