Công an TP.HCM công bố các địa chỉ đăng ký, cấp biển số xe sau sáp nhập 08/07/2025 18:41

(PLO)- Ngày 8-7, Phòng CSGT, Công an TP.HCM công bố các địa chỉ đăng ký, cấp biển số xe tại tất cả Công an các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.HCM.

Từ ngày 1-7-2025, Công an TP.HCM chính thức triển khai việc phân cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô và xe máy chuyên dùng tại tất cả Công an các phường, xã, đặc khu sau khi hoàn tất việc sắp xếp, sáp nhập.

Công an TP.HCM cung cấp địa chỉ tổ chức đăng ký xe của Công an các phường, xã, đặc khu tại TP.HCM. Ảnh: TN

Cụ thể, Công an TP.HCM chính thức triển khai việc phân cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô và xe máy chuyên dùng tại tất cả Công an các phường, xã, đặc khu sau khi hoàn tất việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1685/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cá nhân, tổ chức đang cư trú, có trụ sở tại TP.HCM có nhu cầu đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng có thể được lựa chọn đăng ký xe tại Phòng CSGT và tất cả Công an các phường, xã, đặc khu trong TP theo quy định tại các Thông tư sau: Thông tư 51/2025 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 79/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025.

Đối với xe trúng đấu giá biển số xe, cá nhân, tổ chức đang cư trú, có trụ sở tại TP.HCM ngoài việc được đăng ký tại TP còn được đăng ký tại Phòng CSGT quản lý biển số xe trúng đấu giá đó.

Việc phân cấp này nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trên địa bàn TP.HCM, giảm tải áp lực cho một số địa điểm tổ chức đăng ký xe của TP và tăng hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện giao thông.

Hiện nay, Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác chuẩn bị, bao gồm: nhân lực, hệ thống máy móc, phần mềm kết nối dữ liệu… đảm bảo công khai, minh bạch và nhanh chóng trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân.

Như vậy, ngoài việc thực hiện đăng ký phương tiện lần đầu toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, người dân khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký, quản lý phương tiện có thể trực tiếp đến Công an cấp xã để được giải quyết.

Về mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí và lệ phí như sau:

Trong đó, Khu vực I gồm: TP Hà Nội, TP.HCM bao gồm tất cả các xã, phường trực thuộc TP không phân biệt nội thành hay ngoại thành, trừ đặc khu trực thuộc cấp tỉnh; Khu vực II gồm: Đặc khu trực thuộc cấp tỉnh tại khu vực I và các tỉnh, TP trực thuộc trung ương khác ngoài khu vực I.

Tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú ở khu vực nào thì nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí quy định tương ứng với khu vực đó.

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số phương tiện giao thông nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí của khu vực tổ chức, cá nhân lựa chọn đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá theo quy định pháp luật về đăng ký xe, biển số xe cơ giới.

Địa chỉ tổ chức đăng ký xe của Công an các phường, xã, đặc khu tại TP.HCM: