TP.HCM chuẩn bị khởi công 4 dự án có tổng vốn đầu tư 240.000 tỉ đồng 13/01/2026 06:00

(PLO)- Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu liên hợp thể dục, thể thao Rạch Chiếc, tổng mức đầu tư gần 240.000 tỉ đồng sẽ chính thức khởi công, động thổ vào sáng 15-1.

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công, động thổ hàng loạt dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm vào ngày 15-1-2026, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ đồng loạt ấn nút khởi công, động thổ bốn dự án quy mô lớn với tổng vốn đầu tư gần 240.000 tỉ đồng gồm: Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu liên hợp thể dục, thể thao (TDTT) quốc gia Rạch Chiếc.

Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc

Trong số này, lễ động thổ Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc được xác định là điểm cầu trung tâm, dự kiến có sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, Chính phủ, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Ngày 12-1, UBND phường Bình Trưng (TP.HCM) tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc diện tích 186,78 ha.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng, cho biết Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc được định hướng xây dựng với đầy đủ các chức năng phục vụ thi đấu, luyện tập TDTT, công trình phục vụ TDTT, kết hợp chức năng công viên công cộng cấp đô thị và các chức năng dịch vụ; bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đào tạo, huấn luyện, thi đấu và tổ chức sự kiện TDTT quốc gia, quốc tế. Cùng với khu vực Thủ Thiêm và Trường Thọ, hình thành nên khu vực trung tâm đô thị quan trọng nhất của Thủ Đức.

Phối cảnh Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc động thổ vào ngày 15-1. Ảnh: SGCC

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các bước tiếp theo trong công tác đầu tư xây dựng công trình. Từ đó góp phần hình thành một trung tâm TDTT hiện đại, đáp ứng yêu cầu về phát triển TDTT, phong trào và thành tích cao gắn với phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và địa phương nói riêng.

Theo kế hoạch, Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc tọa lạc tại phường An Khánh, có quy mô hơn 186 ha, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 145.629 tỉ đồng. Theo quy hoạch, dự án bao gồm nhiều khu chức năng, trong đó trọng tâm là khu văn hóa - TDTT với sân vận động có sức chứa 65.000-75.000 chỗ, nhà thi đấu khoảng 18.000 chỗ, cùng các trung tâm thể thao dưới nước, quần vợt, thể thao tổng hợp và đa năng.

Dự án được triển khai theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), trong đó nhà đầu tư tự huy động 100% vốn để xây dựng và bàn giao toàn bộ công trình cho Nhà nước quản lý, khai thác. TP.HCM không sử dụng ngân sách để thanh toán mà hoàn vốn cho nhà đầu tư thông qua quỹ đất.

Địa điểm xây dựng Khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Metro số 2, Bến Thành - Tham Lương

Một dự án được chờ đợi không kém là tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Thông tin với PV, ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), cho biết điểm nhấn quan trọng ngay những ngày đầu năm 2026, là việc khởi công tuyến metro số 2 vào ngày 15-1. Đây là dự án tiên phong áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM.

Dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, áp dụng công nghệ vận hành hoàn toàn tự động, không có lái tàu và nhân viên trên tàu, đi qua khu vực đô thị có mật độ dân cư cao. Tuyến metro số 2 có tổng chiều dài hơn 11 km, gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depot, với tổng mức đầu tư khoảng 57.000 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP.

Sau khi hoàn thành, metro số 2 sẽ đóng vai trò trục xương sống kết nối khu vực trung tâm với khu vực tây bắc TP, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách công cộng trên hành lang Đông - Tây, dọc theo trục Bến Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh - Tham Lương.

Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng của dự án đã hoàn thành 100%, dự kiến hoàn tất công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật vào đầu năm 2026. Các đơn vị dự kiến sẽ xây dựng tuyến metro số 2 trong 57 tháng, hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2030.

Phối cảnh metro số 2 đoạn đi ngầm qua công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MAUR

Cầu Cần Giờ

Bên cạnh các dự án hạ tầng quy mô lớn khác, cầu Cần Giờ được xem là công trình “trong mơ” của người dân TP.HCM suốt nhiều thập niên qua, với kỳ vọng tạo cú hích mang tính đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực Cần Giờ. Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ xóa bỏ sự cách trở do phà Bình Khánh mà còn mở ra không gian phát triển mới cho khu vực ven biển phía nam TP.

Theo thiết kế đã được phê duyệt, cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, trong đó phần cầu vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km, phần còn lại là hệ thống đường dẫn và các cầu trên tuyến. Công trình được thiết kế với sáu làn xe, vận tốc khai thác 80 km/giờ, kết cấu dây văng hai trụ tháp, bảo đảm tĩnh không thông thuyền 55 m.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 13.201 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sử dụng nguồn vốn ngân sách TP.HCM; phần xây dựng cầu được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT. Dự kiến hoàn thành vào năm 2029, cầu Cần Giờ sẽ kết nối trực tiếp khu vực Cần Giờ với trung tâm TP.HCM, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho kinh tế biển, du lịch và đô thị sinh thái của TP.

Cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp, sông Chà... Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cầu Phú Mỹ 2

Tiếp nối là dự án cầu Phú Mỹ 2, một công trình giao thông liên vùng quan trọng, có vai trò tăng cường kết nối giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Nai. Cầu có điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM). Điểm cuối giao với đường Liên Cảng (Đồng Nai), với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km; trong đó đoạn qua địa bàn TP.HCM dài khoảng 4,6 km, đoạn qua Đồng Nai dài khoảng 1,7 km.

Công trình được đầu tư với quy mô tám làn xe, gồm sáu làn ô tô và hai làn hỗn hợp; hệ thống đường dẫn hai đầu cầu cũng được xây dựng đồng bộ với tối thiểu tám làn xe, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 23.185 tỉ đồng. Dự án được triển khai theo hình thức hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất và một phần ngân sách TP.HCM.

Khu vực xây dựng phần cầu chính của dự án cầu Phú Mỹ 2 (phía TP.HCM). Ảnh: THUẬN VĂN

Dự kiến hoàn thành vào năm 2029, cầu Phú Mỹ 2 sẽ hình thành trục kết nối giao thông mới giữa khu nam TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, đồng thời mở thêm hướng tiếp cận quan trọng đến sân bay Long Thành, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.•