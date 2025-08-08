Đăng ký xe tại phường, nhận biển số sau 1 ngày 08/08/2025 13:26

(PLO)- Sau khi thực hiện đăng ký xe ô tô, xe mô tô và xe máy chuyên dùng tại tất cả Công an các phường, xã, đặc khu, người dân bất ngờ khi nhận biển số xe, đăng ký xe sau một ngày nộp hồ sơ.

Sau hơn một tháng (từ ngày 1-7-2025) thực hiện đăng ký xe ô tô, xe mô tô và xe máy chuyên dùng tại tất cả Công an các phường, xã, đặc khu, người dân cho biết rất hài lòng vì vừa thuận tiện, vừa nhanh chóng.

Đăng ký xe chỉ mất một ngày

Ghi nhận của PV, sáng ngày 8-8 tại phường Phú Nhuận (TP.HCM), dù không đông người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính nhưng từ sáng sớm các cán bộ tiếp dân, hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục đã có mặt tại vị trí.

Người dân được hướng dẫn thủ tục tại phường Phú Nhuận. Ảnh: THY NHUNG

Đến khoảng 9 giờ, bạn Huỳnh Hà Lâm (sinh năm 2001, quê Bình Thuận nay là tỉnh Lâm Đồng) đến nhận biển số xe và các giấy tờ đăng ký xe liên quan.

Lâm cho biết: “Trước đây khi làm hồ sơ đăng ký xe toàn trình thì đăng ký một phần trên online và vẫn phải gửi hồ sơ về quê xong mới thực hiện các thủ tục khác. Sau đó khoảng 4-5 ngày sẽ hoàn tất thủ tục và nhận đăng ký xe, biển số xe. Còn hiện này đăng ký trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, chỉ một ngày là được nhận biển số xe và các giấy tờ luôn.”

Theo Lâm, sau khi mua xe, cửa hàng sẽ xuất cho người mua xe hoá đơn. Người mua lên trang thuế để khai thông tin, có mã lệ phí trước bạ và đóng lệ phí. Sau khi cơ quan thuế thông báo hồ sơ đã được chuyển sang Cục CSGT, người mua lên máy tính hoặc điện thoại đăng nhập các thông tin và chọn khu vực nhận giấy tờ đăng ký xe, biển số xe.

“Sau đó, mình được Công an phường Phú Nhuận gọi điện đến nhận biển số. Khâu đóng thuế có thể nhiều người không biết cách thì có thể đến các trụ sở Công an phường để được hướng dẫn cụ thể”- Lâm chia sẻ thêm.

Bạn Huỳnh Hà Lâm đến nhận biển số xe và các giấy tờ đăng ký xe liên quan chỉ sau một ngày làm thủ tục. Ảnh: THY NHUNG

Đại diện Ban chỉ huy Công an phường Phú Nhuận cho biết từ ngày 1-7 đến ngày 7-8, Công an Phường đã nhận khoảng 70 hồ sơ đăng ký xe, có ngày cao điểm khoảng 10 hồ sơ.

“Theo quy định thì 3 ngày là người dân được nhận đăng ký xe, biển số xe tuy nhiên khi phân cấp về phường, xã , đặc khu sau sáp nhập, người dân có thể thoải mái chọn nơi làm thủ tục đăng ký xe. Vì vậy, nếu hồ sơ không có vướng mắc gì thì chỉ cần một ngày là có đầy đủ giấy tờ, biển số” - vị đại diện cho hay.

Theo vị này, quá trình thực hiện việc cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe máy chuyên dùng tại phường rất thuận tiện. Một số trường hợp xe qua nhiều đời chủ mà chủ xe đi nước ngoài hoặc không có mặt thì phường sẽ thực hiện theo đúng quy định thông báo 30 ngày. Sau đó cấp đăng ký xe theo đúng thủ tục.

Sau khi được đăng ký xe tại phường xã, người dân thuận tiện thực hiện thủ tục đăng ký xe hơn. Ảnh: THY NHUNG

Trường hợp gặp khó khăn thì phường sẽ hướng dẫn người dân đến trực tiếp trụ sở của Đội đăng ký xe (thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM) hoặc gửi công văn lên Công an TP.HCM để có người có chuyên môn cao hơn xuống hỗ trợ thực hiện.

“Đấy là đối với các loại ô tô khó xác định số khung, số máy, còn xe máy thì dễ hơn nên có thể thực hiện được tại phường theo quy định” - vị đại diện chia sẻ thêm.

Người dân có thể lựa chọn đăng ký xe tại nơi bất kỳ

Từ ngày 1-7, Công an TP.HCM chính thức triển khai việc phân cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô và xe máy chuyên dùng tại tất cả Công an phường, xã, đặc khu sau khi hoàn tất việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính.

Theo đó, các cá nhân, tổ chức đang cư trú, có trụ sở tại TP.HCM có nhu cầu đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng được lựa chọn đăng ký xe tại Phòng CSGT và tất cả Công an các phường, xã, đặc khu trong TP theo quy định.

Đối với xe trúng đấu giá biển số xe, cá nhân, tổ chức ngoài việc được đăng ký tại TP còn được đăng ký tại Phòng CSGT quản lý biển số xe trúng đấu giá đó.

Theo quy định, người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký xe tại bất kỳ phường nào. Ảnh: THY NHUNG

Việc phân cấp này nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trên địa bàn TP.HCM, giảm tải áp lực cho một số địa điểm tổ chức đăng ký xe của TP và tăng hiệu quả quản lý Nhà nước về phương tiện giao thông.

Hiện nay, Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác chuẩn bị, bao gồm nhân lực, hệ thống máy móc, phần mềm kết nối dữ liệu… đảm bảo công khai, minh bạch và nhanh chóng trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân.

Như vậy, ngoài việc thực hiện đăng ký phương tiện lần đầu toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, người dân khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký, quản lý phương tiện có thể trực tiếp đến Công an cấp xã để được giải quyết.